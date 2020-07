Hetven páros nevezett be a Hargita Gyöngye Tess Ralira

Először rendez közösen raliversenyt Hargita és Brassó megye. Bár idén nem lesz szuperspeciális, a szórakozás így is garantált, hiszen a két raliverseny legjobb pályái kerültek be a kétnapos megmérettetés programjába. A Hargita Gyöngye Tess Ralira hetven páros nevezett be, pénteken Brassó, szombaton pedig Székelyudvarhely környékén lesznek a gyorsasági szakaszok.