Hétvégi fociprogram – tévéközvetítésekkel

Rendkívül sűrű lesz a külföldi futballbajnokságok hétvégi programja, mind a négy topligában, illetve az NB I-ben is rendeznek mérkőzéseket, bónuszként pedig a világ legrégebbi labdarúgó-versenysorozata, az először 1871-ben kiírt FA-kupa is folytatódik a negyeddöntő mérkőzéseivel.

Szombaton délután véget ér a Bundesliga 2019/2020-as idénye. A Bayern München bajnoki címe mellett a Dortmund második helye is biztos, de a maradék két BL-pozícióért, illetve az EL-csoportkörért is több csapat van még versenyben. Eldől ugyanakkor az is, hogy a Paderborn mellett a Werder Bremen, vagy a Düsseldorf búcsúzik-e az élvonaltól, illetve, hogy melyik együttes játszhat majd osztályozót a bennmaradásért.

AZ NB1-ben a Fradi bajnokként, a MOL Fehérvár ezüstérmesként várja a zárókört, az utolsó dobogós helyért és a vele járó EL-selejtezőért a Puskás Akadémia és a Mezőkövesd csatázik.

Az alsóházban a DVSC-Kisvárda-Paks-Újpest négyes a bennmaradásért küzd, a legnehezebb helyzetben a debreceniek vannak.

Az olasz Serie A-ban Lazio–Fiorentina, AC Milan–Roma rangadókat rendeznek, az éllovas Juventus a kiesőjelölt Leccet fogadja, a tabellán harmadik Inter Pármába látogat. A spanyol La Ligában a listavezető Real Madrid Barcelonában lép pályára az Espanyol ellen, míg a szintén 68 pontos FC Barcelona vigói vendégjáték vár.

A Premier League-ben – ahol a Liverpool matematikailag is bebiztosította a 30 éve várt bajnoki címet – a 31. forduló mérkőzései a következő hétre is áttolódnak, mivel szombaton és vasárnap rendezik az FA-kupa negyeddöntőjét.

A Chelsea bajnokká avatta a Liverpoolt Hét fordulóval a bajnokság vége előtt matematikailag is eldőlt, hogy a Liverpool FC lesz a Premier League 2019/2020-as idényének bajnoka. A vörösök azt követően ünnepelhettek, hogy a Chelsea legyűrte hazai pályán a Manchester Cityt.

A román élvonal hétvégi mérkőzéseivel, kiemelten a szombaton 20 órától kezdődő Sepsi OSK–FC Viitorul alsóházi rangadóval külön cikkekben foglalkozunk.

Serie A, 28. forduló

Péntek

22.45 Juventus–Lecce (Telekom Sport 2, Digi Sport 1)

Szombat

18.15 Brescia–Genoa (Digi Sport 2)

19.30 Cagliari–Torino (Digi Sport 2)

22.45 Lazio–Fiorentina (Telekom Sport 2, Digi Sport 1)

Vasárnap

18.15 AC Milan–AS Roma (Telekom Sport 2, Digi Sport 2)

20.30 Napoli–Spal (Telekom Sport 2, Digi Sport 2)

20.30 Sampdoria–Bologna (Telekom Sport 4)

20.30 Sassuolo–Hellas Verona

20.30 Udinese–Atalanta

22.45 Parma–Inter Milan (Telekom Sport 2, Digi Sport 4)

Az élemezőnyben: 1. Juventus 66 pont, 2. Lazio 62, 3. Inter 58, 4. Atalanta 54, 5. Roma 48, 6. Napoli 42. Teljes tabella ITT

LaLiga, 32. forduló

Péntek

23.00 Sevilla FC–Real Valladolid (Telekom Sport 1, Digi Sport 2)

Szombat

15.00 Athletic Bilbao–Mallorca (Digi Sport 2)

18.00 Celta Vigo–FC Barcelona (Telekom Sport 1, Digi Sport 1)

20.30 Osasuna–Leganés (Telekom Sport 3, Digi Sport 4)

23.00 Atlético Madrid–Deportivo Alavés (Telekom Sport 1)

Vasárnap

15.00 Levante–Real Betis (Telekom Sport 1, Digi Sport 1)

18.00 Villarreal–Valencia (Digi Sport 4)

20.30 Granada–Eibar (Digi Sport 4)

23.00 Espanyol–Real Madrid (Telekom Sport 1, Digi Sport 2)

Hétfő

23.00 Getafe–Real Sociedad (Digi Sport 2)

Az élmezőnyben: 1. Real Madrid 68 pont, 2. Barcelona 68, 3. Atlético 55, 4. Sevilla 53, 5. Getafe 49, 6. Villarreal 48, 7. Sociedad 47. Teljes tabella ITT

Premier League, 32. forduló

Szombat

14.30 Aston Villa–Wolverhampton (Eurosport1)

Vasárnap

18.30 Watford–Southampton (Eurosport 1)

Hétfő

22.00 Crystal Palace–Burnley Kedd

22.15 Brighton–Manchester United

Szerda

20.00 Arsenal–Norwich

20.00 Bournemouth–Newcastle

20.00 Everton–Leicester City

22.15 West Ham United–Chelsea

Csütörtök

20.00 Sheffield United–Tottenham Hotspur

22.15 Manchester City–Liverpool



Az élmezőnyben: 1. Liverpool 86 pont – már bajnok, 2. Man. City 63, 3. Leicester 55, 4. Chelsea 54, 5. Man. United 49. Teljes tabella ITT

FA Kupa, negyeddöntő

Szombat

19.30 Norwich–Manchester United (Eurosport 1)

Vasárnap

15.00 Sheffield United–Arsenal (Eurosport 1)

19.30 Leicester City–Chelsea (Eurosport 1)

20.30 Newcastle United–Manchester City (Eurosport 1)



Bundesliga, 34. (utolsó) forduló

Szombat, egységesen 16.30-as kezdéssel

Borussia Dortmund–TSG Hoffenheim

Bayer Leverkusen–Mainz (Telekom Sport 2)

Borussia Mönchengladbach–Hertha Berlin

VfL Wolfsburg–Bayern München (Telekom Sport 4, Digi Sport 3)

Eintracht Frankfurt–SC Paderborn

Werder Bremen–FC Köln

SC Freiburg–Schalke 04

FC Augsburg–RB Leipzig

Union Berlin–Fortuna Düsseldorf

Az élmezőnyben: 1. Bayern 79 pont – már bajnok, 2. Dortmund 69 – biztos második, 3. Leipzig 63, 4. Mönchengladbach 62, 5. Leverkusen 60, 6. Wolfsburg 49, 7. Hoffenheim 49. Teljes tabella ITT.

OTP Bank Liga, 33. (utolsó) forduló

Szombat

16.15 ZTE FC–MOL Fehérvár (M4 Sport)

18.30 DVTK–Kisvárda

18.00 Újpest FC–Kaposvári Rákóczi

18.30 DVSC–Paksi FC (M4 Sport)

21.00 Ferencváros–Mezőkövesd (M4 Sport)

21.00 Puskás Akadémia–Budapest Honvéd