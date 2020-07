Hétvégi foci a tévében: észak-londoni derbi, rangadók a Serie A-ban

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Ezúttal is összegyűjtöttük a román labdarúgó-élvonal és a másodosztály, illetve a még zajló európai topbajnokságok hétvégi programját, a tévéközvetítésekkel, valamint a pontvadászatok aktuális állásaival.

A hétvége legütősebb párosítása a Tottenham–Arsenal városi rangadó, az észak-londoni derbit vasárnap 18.30-tól rendezik. A riválisokat mindössze egy pont választja el egymástól a tabellán: a nyolcadik helyezett „ágyúsok” és a kilencedik Spurs is az európai kupaszereplésért harcol.

Hétvégi fociműsor:

1. Liga, rájátszás

Péntek

18.00 FC Viitorul–Acedmica Clinceni (alsóház, 9. forduló – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

20.30 FC Botoșani–Astra Giurgiu (felsőház, 7. forduló – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

Szombat

17.30 FC Hermannstadt–FC Voluntari (alsóház – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

Vasárnap

18.00 Bukaresti Dinamo–Poli Iași (alsóház – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

21.00 U Craiova–FCSB (felsőház – (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Hétfő

18.00 Sepsi OSK–Chindia Târgoviște (alsóház – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

20.30 Kolozsvári CFR–Medgyesi Gaz Metan (felsőház – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

A felsőházban: 1. U Craiova 38 pont, 2. CFR 37, 3. Astra 29, 4. FCSB 28, 5. Botoșani 28, 6. Medgyes 25. Az alsóházban: 1. (7.) Viitorul 35 pont/8 mecccs, 2. (8.) Voluntari 28/8, 3. (9.) Clinceni 26, 4. (10.) Hermannstadt 24/7, 5. (11.) Sepsi OSK 24/8, 6. (12.) Poli Iași 21/8, 7. (13.) Dinamo 20/6, 8. (14.) Chindia 17/7.

2. Liga, rájátszás, 2. forduló

Szombat

20.15 Petrolul Ploiești–Bukaresti Rapid (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

Kedd

20.00 FC Argeș–CS Mioveni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

Korábbi eredmény: Aradi UTA–Turris-Oltul Turnu Măgurele 3–4



Az állás: 1. UTA 25 pont/1 meccs, 2. Turnu Măgurele 24/2, 3. Mioveni 21/1, 4. FC Argeș 20/1, 5. Rapid 20/1, 6. Petrolul 19/0.

LaLiga, 35. forduló

Péntek

20.30 Real Sociedad–Granada CF (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Plus)

23.00 Real Madrid–Deportivo Alavés (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

36. forduló

Szombat

18.00 CA Osasuna–Celta Vigo (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

20.30 Real Valladolid–FC Barcelona (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus)

23.00 Atlético Madrid–Real Betis (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Sport)

Vasárnap

15.00 RCD Espanyol–SD Eibar (Digi Sport 2, Telekom Sport 1)

18.00 Levante UD–Athletic Bilbao (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

20.30 CD Leganés–Valencia CF (Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport)

23.00 Sevilla FC–RCD Mallorca (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Plus)

Hétfő

20.30 Deportivo Alavés–Getafe CF

20.30 Villarreal CF–Real Sociedad

23.00 Granada CF–Real Madrid

Az élmezőnyben: 1. Real Madrid 77 pont/34 meccs, 2. Barcelona 76/35, 3. Atlético 63/35, 4. Sevilla 63/35, 5. Villarreal 57/35, 6. Getafe 53/35, 7. Real Sociedad 51/34. Teljes tabella: ITT

Premier League, 35. forduló

Szombat

14.30 Norwich City–West Ham United

14.30 Watford–Newcastle United (Eurosport 1 Ro)

17.00 Liverpool–Burnley (Eurosport 1 Ro)

19.30 Sheffield United–Chelsea (Eurosport 1 Ro)

22.00 Brighton–Manchester City

Vasárnap

14.00 Wolverhampton–Everton (Eurosport 1 Ro)

16.15 Aston Villa–Crystal Palace (Eurosport 1 Ro)

18.30 Tottenham Hotspur–Arsenal (Eurosport 1 Ro)

21.00 Bournemouth–Leicester (Eurosport 1 Ro)

Hétfő

22.00 Manchester United–Southampton

Az élmezőnyben: 1. Liverpool 92 pont – már bajnok, 2. Man. City 69, 3. Chelsea 60, 4. Leicester 59, 5. Man. United 58, 6. Wolves 52, 7. Sheffield 51. Teljes tabella: ITT

Serie A, 32. forduló

Szombat

18.15 SS Lazio–US Sassuolo (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

20.30 Brescia–AS Roma (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

22.45 Juventus–Atalanta (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Vasárnap

18.15 Genoa–Spal (Digi Sport 2, Telekom Sport 3)

20.30 Cagliari–Lecce (Telekom Sport 4)

20.30 Fiorentina–Hellas Verona (Digi Sport 2)

20.30 Parma–Bologna

20.30 Udinese–Sampdoria (Telekom Sport 3, Look Sport 2)

22.45 SSC Napoli–AC Milan (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

Hétfő

22.45 Inter Milan–Torino FC