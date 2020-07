Hétvégi foci a tévében

HIRDETÉS

M GY D V GK P 1. Universitatea Craiova 7 6 0 1 14–11 41 2. Kolozsvári CFR 7 4 2 1 11–6 40 3. Astra Giurgiu 7 2 3 2 8–8 30 4. FC Botoșani 7 1 3 3 6–8 29 5. FCSB 7 1 3 3 12–12 28 6. Medgyesi Gaz Metan 7 0 3 4 4–10 25

Az élmezőnyben: 1. Liverpool 93 pont – már bajnok, 2. Man. City 75 – biztos második, 3. Chelsea 63, 4. Leicester 62, 5. Man. United 62, 6. Wolves 56. Teljes tabella ITT

36. forduló, péntek22.00 West Ham United–Watford (Eurosport 1 Ro)37. forduló, szombat19.30 Norwich City–Burnley (Eurosport 1 Ro)Vasárnap16.00 Bournemouth–Southampton (Eurosport 1 Ro)18.00 Tottenham Hotspur–Leicester City (Eurosport 1 Ro)Hétfő20.00 Brighton and Hove Albion–Newcastle United20.00 Sheffield United–Everton22.15 Wolverhampton–Crystal PalaceKedd20.00 Watford–Manchester City22.15 Aston Villa–ArsenalSzerda20.00 Manchester United–West Ham United22.15 Liverpool–Chelsea

FA-Kupa, elődöntő

Szombat

21.45 Arsenal–Manchester City (Eurosport 1 Ro)

Vasárnap

20.00 Manchester United–Chelsea (Eurosport 1 Ro)



Serie A, 34. forduló

Szombat

18.15 Hellas Verona–Atalanta BC (Digi Sport 4, Telekom Sport 2, Look Plus)

20.30 Cagliari–US Sassuolo (Digi Sport 4, Telekom Sport 2, Look Sport)

22.45 AC Milan–Bologna FC (Digi Sport 4, Telekom Sport 2, Look Sport)

Vasárnap

18.15 Parma–Sampdoria (Digi Sport 4, Telekom Sport 2, Look Sport)

20.30 Brescia–Spal

20.30 Fiorentina–Torino FC

20.30 Genoa–Lecce

20.30 SSC Napoli–Udinese (Digi Sport 4)

22.45 AS Roma–Inter Milan (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport)

Hétfő

22.45 Juventus–Lazio

Az élmezőnyben: 1. Juventus 77 pont, 2. Inter 71, 3. Atalanta 70, 4. Lazio 69, 5. AS Roma 57, 6. Napoli 53, 7. AC Milan 53. Teljes tabella ITT

La Liga, 38. (utolsó) forduló

Vasárnap

18.00 Deportivo Alavés–FC Barcelona (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

19.30 Real Valladolid–Real Betis

19.30 Villarreal CF–SD Eibar

22.00 Atlético Madrid–Real Sociedad (Telekom Sport 4)

22.00 RCD Espanyol–Celta Vigo

22.00 Granada CF–Athletic Bilbao

22.00 CD Leganés–Real Madrid (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

22.00 Levante UD–Getafe CF

22.00 CA Osasuna–RCD Mallorca

22.00 Sevilla FC–Valencia CF