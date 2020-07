Hétvégi foci a tévében

A meccsek zömét élőben közvetítik • Fotó: Pinti Attila

Nyakunkon az újabb sűrű futballhétvége, ezúttal is összegyűjtöttük a romániai tévétársaságok által közvetített labdarúgó-mérkőzéseket.

HIRDETÉS

Szombaton este győztest hirdetnek a Német Kupában, a berlini Olimpiai Stadionban a címvédő Bayern München és a Bayer Leverkusen feszül egymásnak.

A spanyol La Ligában Bilbao–Real Madrid és Villarreal–Barcelona csúcsmeccseket, az olasz Serie A-ban torinói derbit, valamint Lazio–Milan és Napoli–Roma rangadókat rendeznek. A Premier League-ben hétfőre marad a legérdekesebbnek tűnő párosítás, az Everton londoni vendégjátéka a Tottenham pályáján.

Az 1. Liga alsóházában a Sepsi OSK Jászvásárra, a felsőházban minimális különbséggel vezető Kolozsvári CFR Gyurgyevóba látogat.

A román másodosztályban a legjobb hat együttes – megfelezett pontok mellett – elkezdi az ötfordulós rájátszást, bár az Aradi UTA–Petrolul Ploiești találkozót máris halasztani kellett.

Közbeszólt a koronavírus, elmarad az UTA–Petrolul meccs A Petrolul Ploiești több játékosa koronavírussal fertőzött, ezért elhalasztják a labdarúgó 2. Liga rájátszásnak első mérkőzését, a szombat délutánra tervezett UTA–Petrolul összecsapást. A Petrolul Ploiești több játékosa koronavírussal fertőzött, ezért elhalasztják a labdarúgó 2. Liga rájátszásnak első mérkőzését, a szombat délutánra tervezett UTA–Petrolul összecsapást.

1. Liga, rájátszás

Péntek

20.00 Medgyesi Gaz Metan–U Craiova (felsőház, 6. forduló – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

Szombat

20.00 FCSB–FC Botoșani (felsőház – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

Vasárnap

13.00 Poli Iași–Sepsi OSK (alsóház, 8. forduló – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

17.00 Academica Clinceni–Bukaresti Dinamo (alsóház – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

20.00 Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR (felsőház – Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Hétfő

17.00 Chindia Târgovite–FC Hermannstadt (alsóház)

20.00 FC Voluntari–FC Viitorul (alsóház)

Felsőház: 1. CFR 36 pont, 2. Craiova 35, 3. Astra 28, 4. FCSB 27, 5. Botoșani 27, 6. Medgyes 25.

Alsóház: 1. (7.) Viitorul 34, 2. (8.) Voluntari 27, 3. (9.) Clinceni 26. 4. (10.) Sepsi OSK 24, 5. (11.) Hermmanstadt 21, 6. (12.) Iași 18, 7. (13.) Chindia 17, 8. (14.) Dinamo 17.

2. Liga, minirájátszás, 1. forduló

Péntek

17.00 Turris-Oltul Turnu Măgurele–FC Argeș (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

Kedd

20.00 CS Mioveni–Bukaresti Rapid

Aradi UTA–Petrolul Ploiești – elhalasztva

Az állás: 1. UTA 25 pont, 2. Mioveni 20, 3. Turnu Măgurele 20, 4. FC Argeș 19, 5. Petrolul 19, 6. Rapid 19.

La Liga, 34. forduló

Péntek

23.00 Atlético Madrid–RCD Mallorca (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

Szombat

18.00 Celta Vigo–Real Betis (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

20.30 Real Valladolid–Deportivo Alavés (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 2)

23.00 Granada CF–Valencia CF (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)

Vasárnap

15.00 Athletic Bilbao–Real Madrid (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

18.00 RCD Espanyol–CD Leganés (Digi Sport 4, Telekom Sport 2. Look Sport 2)

20.30 CA Osasuna–Getafe CF (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

23.00 Villarreal CF–FC Barcelona (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Hétfő

20.30 Levante UD–Real Sociedad

23.00 Sevilla FC–SD Eibar

Az élmezőnyben: 1. Real Madrid 74 pont, 2. Barcelona 70, 3. Atlético 59, 4. Sevilla 57, 5. Villarreal 54. 6. Getafe 52, 7. Sociedad 50. Teljes tabella ITT

Premier League, 32. forduló

Szombat

14.30 Norwich City–Brighton and Hove Albion (Eurosport 1)

17.00 Leicester City–Crystal Palace

17.00 Manchester United–Bournemouth (Eurosport 1)

19.30 Wolverhampton Wanderers–Arsenal (Eurosport 1)

22.00 Chelsea–Watford (Eurosport 1)

Vasárnap

14.00 Burnley–Sheffield United (Eurosport 1)

16.15 Newcastle United–West Ham United (Eurosport 1)

18.30 Liverpool FC–Aston Villa (Eurosport 1)

21.00 Southampton–Manchester City (Eurosport 1)

Hétfő

22.00 Tottenham Hotspur–Everton

Az élmezőnyben: 1. Liverpool 86 pont – már bajnok, 2. Man. City 66, 3. Leicester 55, 4. Chelsea 54, 5. Man. United 52. Teljes tabella ITT

Serie A, 30. forduló

Szombat

18.15 Juventus FC–FC Torino (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

20.30 US Sassuolo–US Lecce (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 3)

22.45 SS Lazio–AC Milan (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Vasárnap

18.15 Inter Milan–Bologna FC (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

20.30 Brescia–Hellas Verona

20.30 Cagliari–Atalanta BC (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)

20.30 Parma–Fiorentina (Telekom Sport 4)

20.30 Sampdoria–Spal

20.30 Udinese–Genoa

22.45 SSC Napoli–AS Roma (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

Az élmezőnyben: 1. Juventus 72 pont, 2. Lazio 68, 3. Inter 64, 4. Atalanta 60, 5. AS Roma 48, 6. Napoli 45. Teljes tabella ITT

Német Kupa, döntő

Szombat

21.00 Bayer Leverkusen–Bayern München (Berlin, Olimpiai Stadion – Telekom Sport 2)