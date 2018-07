Hetet rúgtak a KSE-nek, ugyanennyit kaptak a Sepsi OSK-tól

• Fotó: Facebook/FK Csíkszereda

Korábbi csapatával kellett szembenézzen az FK Csíkszereda edzője. Valentin Suciu négy évig irányította a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t, a háromszékiek az ő vezényletével jutottak fel a megyei bajnokságból az élvonalba. A 38 éves, szentgyörgyi születésű szakember az 1. Liga alapszakaszának felénél állt fel az újonc Sepsi OSK kispadjáról.

Idén januárban Suciu átvette az FK Csíkszereda U17-es csapatának irányítását, de a nyári szünetben a felnőtt csapat edzői tisztségébe került, miután Bálint László György távozott a klubtól.

A csíkiak szombaton hazai pályán 7–1-re legyőzték a szintén harmadosztályos Kézdivásárhelyi SE csapatát, szerdán délben viszont 7–1-re kikaptak a Sepsi OSK otthonában.

Számunka nagyon hasznos, tanulságos volt ez a mérkőzés, látszott, hol kell dolgoznunk, fejlődnünk.

– mondta el Valentin Suciu, az FK vezetőedzője.

A tervek szerint az FK Csíkszereda következő felkészülési mérkőzését szombaton játssza, amikor a Szászhermányi FC gárdáját fogadja.

Egyébként a szerdai meccsen a Sepsi OSK keretében két új nevet is felfedezhettünk: Tiago és Mensah. Délután a háromszéki csapat Facebook-oldalán be is jelentette az egyik új csapattag érkezését.