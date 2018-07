Hegyi levegőn izzadnak a csíki hokisok

Együtt a csapat. Közös fotó fenn a csúcson • Fotó: Antal Zsombor

A Csíkszeredai ISK korszerű, hargitafürdői menedékházában van a hokisok főhadiszállása. Szerdán délelőtt egy magashegyi túra szerepelt délelőtti edzésként, a sportiskolától a rádióátjátszó-állomásig gyalogoltak fel a sportolók.

„Könnyebb aerob edzés volt. A kemény gyakorlatokat kombináljuk a könnyebbekkel, de minden napra kijut 4–5 óra foglalkozás. Kitűnőek a körülmények, itt fenn, a Hargitán komolyan lehet dolgozni” – mondta el Hozó Levente, a csapat edzője.

Csak a hazai játékosok költöztek fel Hargitafürdőre, az idegenlégiósok augusztus elején érkeznek, és szintén augusztusban kapcsolódik be a közös felkészülésbe Becze Tihamér, illetve a Részegh testvérek. Ők júliusban külön, a klub által készített program szerint edzenek.

Megtudtuk, hogy eddig az időjárás a csapattal tartott, egyetlen edzést sem kellett elhalasztani vagy törölni az eső miatt.

Szerdán délelőtt még pipáltak a hegyek, amikor útnak indult a csapat, délre viszont már a nap is kisütött. A fiúk jól megizzadtak, amire felértek a csúcsra, lefele pedig még az eper- és málnagyűjtés is belefért, sőt egy jó adag gombát is szedtek.

Augusztustól jégen

Hozótól megtudtuk, hogy augusztus elejétől Csíkkarcfalván elkezdődnek a specifikus, jeges edzések. Délelőttönként Felcsíkon jégen készül majd a Sportklub, délutánonként pedig folytatódnak a száraz edzések.

Augusztus közepén egy szlovákiai, gyetvai turnéra hivatalos a Sportklub, augusztus végén pedig a Gyergyószentmiklóson újra megrendezendő Gyilkos-tó Kupán vesznek részt. A két turné között Hozó azt szeretné, ha a szintén Erste-ligás Gyergyói HK-val játszanának pár felkészülési mérkőzést.

Új kapus a kék-fehéreknél

A Csíkszeredai Sportklubbal készül László Arnold kapus – közölte a klub szakvezetése. A 22 éves, csíkszeredai születésű játékos tagja volt a 2013-ban Brassóban megrendezett ifjúsági olimpián induló romániai válogatottnak, majd a Székesfehérvár és a Debrecen ifjúsági együtteseinél védett. László Arnold az elmúlt két idényben a Bukaresti Steaua és a Galaci Dunărea kapusa volt.