Házigazda lesz az Európa Kupában az ISK-SZAK

Tavaly az Európa Kupa negyeddöntőjéig meneteltek • Fotó: Erdély Bálint Előd

A sorsolást követően az ISK-SZAK elnöke, edzője, György István elmondta, dupla az öröm: „Nagyon szerettük volna a rendezést, ezt meg is kaptuk a szakszövetségtől. Az ellenfelekről tudunk is valamit, meg nem is ismerjük őket teljesen. A kijeviekkel tavaly játszottunk, nyertük ellenük. A portugálok és a horvátok ezüstérmesek hazájukban.

A sorsolást jónak tartom. A legutóbbi jó szereplés kötelez minket, mindent megteszünk, hogy saját közönségünk előtt jól szerepeljünk”.

A találkozókat a tervek szerint december 12-13-án kerül sor a városi sportcsarnokba, minden csoportból két gárda jut a következő körbe.