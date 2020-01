Hazai tornát rendezne Székelyföld, ha nem indul a vébén

Ha nem lesz ott a vébén, saját tornát rendezhet Székelyföld válogatottja. Archív • Fotó: Pál Árpád

Az előző, 2018-as londoni világbajnokságon negyedik helyezett Székelyföld nem kapott helyet a január 4-én nyilvánosságra hozott 2020-as vébé mezőnyében, ami a rossz kvalifikációs rendszernek tudható be.

Wenczel Kristóf, Székelyföld labdarúgó-válogatottjának elnöke, aki egyben a CONIFA egyik alelnöke is, elmondta, aránytalan a kontinensek közti eloszlás, és ő már korábban jelezte a végrehajtó bizottság felé, hogy rosszul számolják a kvalifikációs helyeket, ám nem változtattak rajta. Korábban már javasolta, hogy a kvalifikációs helyeket arányosan osszák szét a kontinensek CONIFA-szervezetei között, és majd azok döntsék el, milyen csapatok vesznek részt a vébén.

Kiemelte, ha megnézzük a világbajnoki mezőnyt,

Székelyföld mellett olyan alapcsapatok nincsenek ott, mint Padánia, Észak-Ciprus vagy Nizza, amelyeknek egyértelműen ott lenne a helyük a vébén.

A címvédő Kárpátalja ott van, ám a londoni vébé után kirobbant botrány miatt (az aranyérmet nyert válogatott tizennégy tagját kitiltották Ukrajnából – szerk. megj.) biztosan nem fognak tudni csapatot összeállítani.

Wenczel Kristóf minimális lehetőséget lát arra, hogy Székelyföld válogatottja ott legyen a május 30. és június 7. között Szkopjéban rendezendő tornán. „A pénzügyi gondok és a kiutazás miatt várhatóan ezúttal is sok visszalépés lesz a vébéről, ezért is látok egy halvány esélyt arra, hogy Székelyföld is ott lehet majd a mezőnyben” – mutatott rá Wenczel Kristóf.

Amennyiben mégsem lesz ott a vébén, valószínűleg nem marad mérkőzés nélkül a székely válogatott 2020-ban.

Az az elképzelés, hogy ha nem veszünk részt a vébén, akkor rendezünk egy négycsapatos tornát Csíkszeredában vagy Székelyudvarhelyen, és oda olyan csapatokat hívunk meg, amelyek nem szerepelnek a világbajnokságon”

– nyilatkozta Wenczel Kristóf. Hozzátette, ebben az ügyben már zajlanak az egyeztetések.

Székelyföld válogatottját 2014-ben alapították, azóta minden világeseményen ott volt. A 2016-os abháziai vébén a kilencedik, 2018-ban, Londonban a negyedik lett, a 2015-ös debreceni Eb-n a hatodik helyen végzett, a 2017-es észak-ciprusi Eb-n bronzérmet szerzett, míg a tavalyi Arcah-köztársaságbeli kontinenstornán a nyolcadik pozícióban zárt.