Hazai győzelemmel folytatta a Sirius

Második mérkőzését is megnyerte a női kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában a Marosvásárhelyi Sirius, szombaton este hátrányból fordítva múlta felül a Bukaresti Agronomiát.

A nagyszünet után fordították a javukra az eredményt a vásárhelyiek. Archív • Fotó: Haáz Vince

Ionel Brustur vezetőedző csapata miután múlt hét végén a bajnokságban harmadszor is legyőzte a Nagyváradi CSU-t (69–51), hazai pályán a fővárosiak ellen is begyűjtötte a két pontot. A szezon folyamán az Agronomiával is harmadik alkalommal találkoztak a vásárhelyiek, korábban a Román Kupában rendezett párharcukban egy győzelemmel és egy vereséggel, összesítésben rosszabb kosárkülönbséggel maradtak alul.

A középszakasz alsóházának második fordulójában gyengén kezdett a Sirius, de a második negyedben valamelyest magára talált.

Aztán a nagyszünet után lehengerlő játékot nyújtottak a hazaiak,

akik hamar fordítottak, és tíz ponttal elhúztak, a végéig pedig magabiztosan megőrizték előnyüket.

Újabb győzelmével a marosvásárhelyi csapat feljött a második helyre a csoportban a Konstancai Phoenix mögé, amellyel a hétközi fordulóban, vélhetően a szerdai játéknapon ismét hazai pályán játszik.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, B csoport, 2, forduló:

Marosvásárhelyi Sirius–Bukaresti Agronomia 72–61 (14–23, 13–10, 29–14, 16–15).

A vásárhelyiek pontszerzői: Badi 21 (1), Dunbar 16 (1), Bobar 10 (2), Gál 9 (3), Pálfi 8, Fejseș 6, Ignat 2, Szász.