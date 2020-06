Hat verseny lesz: rajtol az országos ralibajnokság

Idén is Temepstini a nagy favorit • Fotó: Pinti Attila

„Sok minden változott az év eleje óta, a vírus gyakorlatilag mindent átírt. Az elnök pedig úgy döntött, hogy az Argeș Ralival kezdődik a bajnokság. Sikerült összerakniuk a költségvetést, az egyik legmagasabbat az országban, majdnem tízszer több pénzből dolgoznak, mint mi. Úgy látszik, hogy ott nagy igény van a ralira. A járvány miatt minimálisra csökkentettük a sportolók és bírók közötti érintkezéseket, szinte minden online történik. Izgalmas, a Transzfogarast is érintő verseny vár ránk a hétvégén, amit élőben is közvetítenek” – folytatta Ferencz.

A több mint féléves bajnoki szünetben sok változás történt a rali mezőnyében, voltak visszalépések, új csapatok jelentek meg.

A legnagyobb hírverést a DTO Rally Teamtől távozó Valentin Porcișteanu kapta. Egy ideig úgy tűnt, hogy a 37 éves versenyző, aki a tavalyi szezonban végig nagy csatában állt a győztes Simone Tempestinivel, nem nevez be az idei bajnokságba, ám végül mégis indul. Sikerült kialakítania az induláshoz szükséges anyagi hátteret. Korábban R5-s Škodával és Citroënnel versenyzett, most saját autójával, egy Mitsubishi Lancer Evóval áll rajthoz.

„A bajnokság nagy esélyese idén is a címvédő Tempestini, a Napoca Rally Team versenyzője. Simone is új autóval fog versenyezni, most egy Škoda R5 kormánya mögé fog ülni. A hétvégén elrajtolt az országos hegyi gyorsasági autós bajnokság Cheile Grădiștei-en. Tempestini új autójával összetettben a második helyen végzett. Egy jó pilóta hamar hozzá tud szokni egy jó technikához. Ha szerencséje van és a körülmények is neki kedveznek, nagyjából előre borítékolható az újabb sikere.