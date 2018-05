Hat nap alatt a harmadik győzelmüket aratták a szentgyörgyiek

Zsinórban harmadik sikerének örülhetett a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó 1. Liga alsóházi rájátszásában, amelynek 11. fordulójában is győzni tudott hazai pályán a Bukaresti Juventus ellen. A fővárosi együttes legyőzésével a háromszékiek immár jelentős pontszámelőnybe kerültek a kiesőjelölt csapatokhoz képest, és nagy valószínűséggel jövőre is az élvonalban folytathatják.

Majdnem telt ház fogadta a városi stadion zöld gyepére bevonuló csapatokat, a nagyszerű hangulatról pedig ezúttal is gondoskodott a Székely Légió, amelyhez erősítésként csatlakozott a csíksomlyói búcsúra érkező Dunaszerdahelyi DAC, Videoton és Újpest szurkolóinak népes tábora, de szép számban érkeztek székelyudvarhelyi és csíkszeredai drukkerek is.

Szünet után is egy nagyon motivált hazai csapat tért vissza a pályára, és ostrom alá vették a fővárosiak kapuját.

Egyetlen lehetőséget jegyezhettünk a 85. percben, amikor Ștefan távolról próbálkozott, de lövése elkerülte Niczuly kapuját.

A hat nap alatt harmadik meccsüket játszó OSK labdarúgóin a találkozó vége felé szemmel láthatólag jelentkeztek a fáradtság jelei, de győzelmük így sem forgott veszélyben,

és megérdemelten gyűjtötték be az újabb három pontot, amivel egy helyet javítva, ideiglenesen az alsóház második helyét foglalják el.

A következő játéknapon a piros-fehérek a Medgyesi Gaz Metan vendégeiként lépnek pályára. A mérkőzés május 24-én, csütörtökön 18.30-kor kezdődik.

Mestermérleg

Eugen Neagoe, Sepsi OSK: „Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, hiszen ez volt a Juventus utolsó lehetősége, hogy életben tartsa bennmaradási esélyeit. Örülök a győzelemnek és nagyon elégedett vagyok a fiúkkal. Egy erős csapatot sikerült összehozni, amelyet értékes és karakteres játékosok alkotnak.

Bár csak 2–1-re győztünk, több lehetőségünk is volt a gólszerzésre, a mérkőzés egyes szakaszaiban pedig látványosan játszottunk.

A győzelmet a születésnapját ünneplő Fülöpnek ajánljuk, aki ma is kiválóan játszott, képes maga után húzni az egész csapatot. Még hátravan három meccsünk, és a célunk most már az, hogy az alsóház második helyén végezzünk, amihez nagyon közel is állunk.”