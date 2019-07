Hasznos meccset játszott az FK Csíkszereda a Rapiddal

Harmadik felkészülési mérkőzését is lejátszotta a román labdarúgó 2. Liga újonca, az FK Csíkszereda. Valentin Suciu legénysége pénteken délben vereséget szenvedett Brassóban a szintén másodosztályú Bukaresti Rapidtól.

A csíkiak fehérben, a bukarestiek meggypirosban játszottak. A bajnokságban is fognak találkozni • Fotó: Pinti Attila

A mérkőzést megtekintette Mihai Stoichiță, a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) technikai igazgatója, jelen volt a pályán szélén és a bírókat figyelte Florin Chivulete, a román 1. Liga mérkőzéseiről ismert játékvezető is.

Jó minőségű pályán, a brassói Carpați stadionban rendezték a péntek déli Bukaresti Rapid–FK Csíkszereda felkészülési találkozót, amelyre közel száz néző is kíváncsi volt, a többségük rapidos drukker volt, de egy pár székelyföldi szurkolóval is találkoztunk.

Az első félidő enyhe csíki fölényben zajlott, az első 45 percben a székelyföldi gárda előtt több gólhelyzet adódott.

A második félidőre mindkét szakvezetést szinte teljesen lecserélte csapatát, és ebben a játékrészben a giuleștiek alakítottak ki több gólhelyzetet. Az egyetlen találat az 55. percben született, amikor a Rapid mintegy 20-22 méterre a csíki kaputól szabadrúgáshoz jutott, Antonio Sefer a román U19-es válogatott, az elmúlt idényben a holland FC Gröningen U21-es csapatában játszó támadó középpályás mesterien, a sorfal felett a rövid sarokba, a kapufa mellé lőtte a labdát (1–0).

Labdarúgás. felkészülési mérkőzés:

Bukaresti Rapid–FK Csíkszereda 1–0 (0–0).

Gólszerző: Antonio Sefer (55. perc).

A Rapid kezdőcsapata. Ciuculescu – Băjan, Manole, Neacşu, Demici, Pănoiu, Tudoran, Goge, Drăghiceanu, Oanea, Roskopf.

Az FK Csíkszereda kezdőcsapata: Gyenge Szilárd – Mitra Szilárd, Csonka Bonifác, Raul Palmeș, Peszmeg Viktor, Fodor Ákos, Csürös Attila, Eder Gonzales, Kálmán Szilárd (Székely Krisztián, a 15. perctől), Simó Csongor, Hodgyai László.

A II. félidőben pályára küldött együttes: Denis Ljubljanovic – Slobodan Lalic, Berde István, Kovács Dániel, Majzik Adrián, Székely Krisztián, Veres Szilárd, Takács Márton, Marius Corbu, Erdei Carlo, Magyari Szilárd.

Mestermérleg

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda vezetőedzője: „Úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk, keretünkből mindenkinek megadtuk a lehetőséget a játékra. Látszott, hogy még nem gyakoroltuk eleget a támadásokat. Védekezésben még működtünk, de támadásban majdnem semmit sem mutattunk fel. Sajnos, a lehetőségeket, amelyek adódtak nem tudtuk kihasználni. Ezen a meccset kaptunk három olyan ajándéklabdát, amelyből normálisan gól kellene szülessen.

Ilyen helyzetek voltak az előző két felkészülési mérkőzésen is, de akkor sem tudtuk értékesíteni. Ezeket a ziccereket a bajnokságban be kell rúgni! A védelemeben viszont nem technikázni kell, hanem komolyan védekezni.

A második félidőben mi is adtunk egy ajándékot az ellenfélnek, és ezt ők ki is használták. Van pár sérült játékosunk, de bízom benne, hogy hamarosan ők is felépülnek és csatlakoznak a kerethez, akárcsak a fiatalok, akik ezen a héten érettségiztek.”

Daniel Pancu, a Bukaresti Rapid vezetőedzője: „Számít az eredmény, mert nem hangzana jól a Rapid–Csíkszereda 0–1 vagy 0–2, de most a legfontosabb a felkészülés. Szeretnénk véglegesíteni a keretünket, szeretném, ha a bajnokság kezdetére csapatom erőnlétileg fel lenne kellőképpen készülve, mert egy nagyon nehéz bajnokság vár ránk”.