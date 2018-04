Háromgólos hátrányból álltak fel az agyagfalviak

Szép, napos időben rendezték meg a meccseket. Sokan kíváncsiak voltak a Sporting–Agyagfalva találkozóra • Fotó: Veres Nándor

A B csoportban a listavezető Zetelaka II. játékosai jó formában kezdték el a tavaszi idényt – köszönhetően annak is, hogy a télen terembajnokságot rendeztek a településen –, Farcádról hozták el a három pontot a 6. Liga rangadóján, így előnyük tovább nőtt az élen.

Hodgyában nyerni tudott a Korondi Ifjúság, és feljött a második helyre.

Bogárfalva három játékost is igazolt a visszalépett Szentlélektől, és jól is kezdett Csekefalva otthonában, két szép akcióból is betalált, így a szünetben 2–0-ra vezetett. A házigazdák játéka feljavult, két értékesített büntetőből egyenlítettek, majd a győztes gólt is megszerezték.

Tavaly ősszel felfüggesztették a csekefalvi pályát, mivel a kapu csak nyomokban tartalmazott fehér színt, továbbá hiányzott a kerítés is. Ezt a csekefalviak pótolták, így a csapat otthon játszhatott.