Háromgólos előnyről kapott ki a Fradi Debrecenben

A DEAC háromgólos hátrányt ledolgozva a hosszabbításban döntött. Korábbi felvétel • Fotó: FTC-Telekom/facebook

A meccs felénél 0–3 állt az eredményjelzőn és a vendég Ferencváros magabiztosan uralta a játékot a debreceni csarnokban. Aztán minden megváltozott, Tóth Gergő góljával és Tóth Adrián duplájával összehozott különbség nem bizonyult elegendőnek.

A DEAC átvette az irányítást, és csak idő kérdése volt, hogy mikor akad be Arany ketrecébe a korong. Ez a 34. percben következett be, amikor Novotny értékesített egy emberelőnyt. Lélektani szempontból is fontos pillanatban jött a második debreceni találat, ezt a második szünet előtt egy másodperccel lőtte Izaczky kettős emberelőnyben. A harmadik harmadban kicsit leült a játék, a Fradi igyekezett tartani az egygólos előnyt, nem nagyon engedtek rést a házigazdáknak, de ez az igyekezetük csak az 55. percig volt sikeres, amikor Kuleshov gólja meghozta az egyenlítést.

A 60. perc lejártáig Hetényi és Arany is megőrizte a kapuját az újabb góltól, és így jöhetett a hosszabbítás. A DEAC-nak ez már a második volt, a nyitómeccsükön is túlórázniuk kellett, és akkor végül vereséget szenvedtek a MAC Újbudától.

Most viszont ők örülhettek a végén. A kétgólos Tóth Adriánt állították ki a játékvezetők, David Musial pedig időt kért, és a házigazdák kihasználták a lehetőséget. Hári Norbert volt eredményes. 4–3-ra nyert tehát a DEAC.

Jégkorong Erste Liga:

Debreceni EAC–FTC-Telekom 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0)

Gólszerzők: Domikik Novotny (34.), Jakub Izacky (40.), Vladislav Kuleshov (55.), Hári Norbert (63.), illetve Tóth Gergő (11.), Tóth Adrián (20., 27.)

Kapura lövések: 38–27.

Kiállításpercek: 22–16 (Ebből Izackynak 10 perc fegyelmi).