Három játékosát nélkülöznie kellett, ötödik lett az ISK-SZAK

Megerőltető visszavágón vannak túl az udvarhelyi klub játékosai. Korábbi felvétel • Fotó: Veres Nándor

Nem volt zökkenőmentes a felkészülése a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK-nak a Szuperliga második tornájára: a szakszövetség harmadik nekifutásra tudta megszervezni a kiírást. A pandémia miatt három játékosa nem tudott a helyszínen lenni – mindhárman külföldön élnek, edzenek, így a megszorító intézkedések miatt nem utazhattak el Izvorani-ba –, Cservik Krisztiánt, Fejér Konnert Zoltánt és Lucian Filimont is nélkülözniük kellett.

Hárman, György Szilárd, Sebastian Loso és Tamás Szabolcs cserelehetőség nélkül három nap alatt hat párharcot vívott meg. Az élboly rendkívül szoros volt, a harmadik helyről indították a visszavágókat, végül pedig két győzelmet és négy vereséget könyveltek el.

Nem jutottak az elődöntőbe, a későbbi ezüstérmes, a CS Mioveni jobb szettarányának köszönhetően megelőzte az ISK-SZAK-ot, a székelyföldiek összesítésben az ötödik pozícióban zártak a Szuperligában.

HIRDETÉS

György István, a klub vezetője, edzője ha az eredménnyel nincs is teljesen megelégedve, összességében pozitívan értékelt: „Sok különböző tényező döntött. A mi teljesítményünkben is volt hullámzás, a fiúk ha nem is 120 százalékot, de 100-at biztosan kipréseltek magukból.

A mutatott asztaliteniszezéssel elégedett vagyok, második éve, hogy az ötödik helyen zárunk, de amilyen erős az élvonal, erre akár büszkék is lehetünk.

Megyünk tovább, még sok feladat vár ránk, nem szabad elfelednünk, hogy az európai klubrangsorban a tizenharmadikok lettünk az elmúlt idények tekintetében” – foglalta össze.

Meg nem erősített információk szerint már egy hónap múlva kezdődik a 2020–2021-es szezon. Az udvarhelyi klub a bajnoki szereplés mellett érdekelt a nemzetközi porondon is, december elején az Európa Kupában hazai környezetben játszik.

A férfi Szuperligát a Bukaresti Steaua nyerte, a döntőben 3–0-ra verte a CS Mioveni-t. A másodosztályból két erdélyi klub jutott fel: a Sepsi-SIC és a Besztercei SK.

A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK eredményei: 1–3 a Bukaresti Steauával, 2–3 a CS TT Câmpulunggal, 1–3 a Konstancai Top Starral, 3–0 a CS Mioveni-nyel, 1–3 a CS Câmpulunggal, 3–0 a CSU Craiovával.