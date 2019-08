Archív • Fotó: Facebook/Székely Streetball

A vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő 3×3-as kosárlabdatornára a nagyrezsosport@gmail.com emailcímen, a 0747–328635-ös telefonszámon vagy az esemény Facebook-oldalán lehet jelentkezni – tudtuk meg Antal Szabolcs főszervezőtől.

A verseny előtt a helyszínen, vasárnap 9 óra és 9.30 között is be lehet nevezni. A csapatok három vagy négy tagúak lehetnek. Az esemény alatt – szakképzett pedagógus felügyelete mellett – lesz gyermeksarok is, ahol már akár hároméves kortól kipróbálható a sportág.