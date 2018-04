Harmadszor lehet bajnok a Sepsi SIC

Anca Stoenescu és Mikes Zoran. Úgy érzik, minden szempontból felkészültek a fináléra • Fotó: Sánta Imre

Zoran Mikes, a háromszékiek vezetőedzője szerint az általa irányított együttes minden szempontból felkészült a bajnokság utolsó felvonására, bízik játékosainak tapasztalatában, de ugyanakkor számít a közönség és a szurkolók segítségére is.

„Egy hosszú folyamat végén vagyunk, most már csak ezekre a mérkőzésekre összpontosítunk, és úgy érzem, hogy készen állunk a megmérettetésre. Tapasztalt játékosok alkotják a csapatunkat, született győztesek, aki ösztöneiket is tudják használni, és éppen erre van most szükség.

Tehát úgy gondolom, hogy minden szempontból, vagyis mentálisan, fizikailag és taktikailag is készen állunk.

Nem csak az első két hazai összecsapásban gondolkodunk, mert a célunk, hogy három meccs alatt megnyerjük a párharcot, és úgy fejezzük be ezt az idényt, ahogy szeretnénk. A szurkolókat arra kérjük, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el, és biztassák a csapatot, mert mondanom sem kell, hogy a játék bizonyos pillanataiban mennyire fontos a közönség hozzájárulása” – nyilatkozta a Sepsi SIC boszniai trénere.

HIRDETÉS

A zöld-fehérek egyik legtapasztaltabb játékosa Anca Stoenescu, aki tizenkettedik alkalommal nyerhet bajnoki aranyat, és ezzel a hazai női kosárlabda minden idők legeredményesebb sportolója lehet. Ennek ellenére szerényen viszonyulva a helyzethez, elsősorban a csapat sikerét tartja fontosabbnak.