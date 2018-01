Harmadszor emelték magasba a trófeát a lövéteiek

• Fotó: Barabás Ákos

Malomfalva és Zetelaka könnyebben jutott be a negyeddöntőbe, Lövéte csak egy góllal tudta felülmúlni a Korondi Ifjúságot, akárcsak Homoródszentmárton a Zetelaka II.-t. Rangadót is rendeztek: az A csoportot vezető Udvarhelyi Sporting a negyedik Farkaslakával csapott össze. Végül a Nyikó mentiek győztek 4–2-re.

Fokozódott az izgalom a pályán is. Agyagfalva nagy csatában legyőzte a bajnoki címre is esélyes Farkaslakát, a C csoportos Homoródszentmárton kiütötte a B csoportos Csekefalvát. Malomfalva nagy küzdelem árán búcsúztatta Fiatfalvát, míg Lövéte könnyedén túljutott Zetelaka csapatán. Az elődöntőben Agyagfalva ismét remekelt, és legyőzte a malomfalviakat, a másik párharcban viszont egyértelmű lövétei siker született, hat góllal verték Homoródszentmártont, amely ennek ellenére egyedüli C csoportosként bravúros eredményt ért el.

A harmadik hellyel vigasztalódott a tavalyi ezüstérmes Malomfalva, a kisdöntőben 2–1-re verte a Homoród mentieket.