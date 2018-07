Harmadik mérkőzésén is kikapott a Sepsi OSK

Nem kímélik a háromszéki csapat játékosait. Kemény erőnléti felkészítést tartanak nekik • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

A hétfői találkozó előtt Bokor János, a Sepsi OSK sportigazgatója számolt be a csapat Facebook-oldalán az edzőtáborban történtekről: „Ahogy a csapat megérkezett Greinbe, nagyon jó fogadtatásban volt részünk. Nagyon jó körülmények között tudunk készülni, beleértve a hotelt és az edzőpályákat. Két edzőpályán tudunk készülni nap mint nap, plusz kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy egy félpályás részen gyorsulási és erőnléti gyakorlatokat tudunk elvégezni, hogy a gyepnek ne ártsunk. A pálya akár egy romániai elsőosztályos pálya minőségével is felér. Egy kis településen vagyunk, ahol max. 2–3 ezer ember él. Szép a környezet, jó a magaslati levegő, és ilyen körülmények között kitűnő munkát lehet végezni” – tájékoztatott Bokor.

A találkozó végén emberhátrányba is kerültek a szentgyörgyiek, Vașvari gyűjtötte be második sárga lapját is, így idő előtt el kellett hagyja a pályát.

Szót ejtett az edzőmeccsekről is: „Ahogy önök is tudják, az első edzőmérkőzést a kínai csapat ellen játszottuk. Bécsbe kellett lemenni, mivel az ellenfél kifogásolta az első pálya minőségét. Ennek a kérésnek eleget téve elmentünk Bécsbe, ahol az Austria Wien-nek az edzőközpontjában léptünk pályára. Ennek a kínai csapatnak egy kitűnő volt játékos az edzője, Fabio Cannavaro, aki aranylabdás is volt. A világ egyik legjobb belső védőjeként van számon tartva, természetesen én is így gondolom.

Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, melynél kitűnő, drága játékosok vannak a keretben. Ilyen például Jackson Martínez, aki három évvel ezelőtt szerződött az Atleticó Madridhoz, és onnan került a kínaiakhoz. De megemlíteném Paulinhót, aki a tavaly került a Barcelónába, mely 40 millió eurót fizetett érte.

Még sorolhatnám tovább is. Kitűnő játékot produkáltunk a kínai csapat ellen. Felvettük a kesztyűt és próbáltunk felemelkedni az ő szintjükre. Az első húsz percben letámadó focit játszottak, nyomást gyakoroltak ránk, hogy a saját térfelünkön labdát veszítsünk. Azt mondom, ha Viera nem sérül meg, akkor másképp alakul az eredmény. Viera combizomhúzódást szenvedett, és 2–3 perc alatt, míg a csere megtörtént, két gólt kaptunk. Ezután az ellenfél csapatának játéka ellaposodott, és mi fel tudtuk venni a harcot, felemelkedtünk az ők szintjükre, és egy pár veszélyes támadást építettünk fel. A második félidőben kicserélődtek a sorok, náluk és nálunk is új játékosok kaptak lehetőséget.

Még veszélyesebbek voltunk, és uraltuk a mérkőzést is. Meglett az eredménye, Hadnagy Attila egy szép gólt szerzett.

Amint azt önök is láthatták a közvetítés által, még Tandiának is volt két jó helyzete, de előbb a kapussal szemben sajnos fölé lőtt, illetve volt még egy szabadrúgása is, 23–24 méterről, de sajnos a labda a felső lécen csattant és onnan kifelé vágódott. Azt mondom, összességében egy nagyon jó mérkőzést zártunk, az edzők is meg voltak elégedve a látottakkal.” – mesélte.

„A csapat ezután visszatért a táborba, folyamatosan zajlik a munka. Naponta két edzést tartunk, délelőtt erőnlétit, délután pedig taktikait, illetve edzőmérkőzéseket játszunk.”

Kitért a cseh Mlada Boleslav elleni felkészülési meccsre is. „Egy nagyon jó cseh 1. ligás csapat. Itt már látszott a terhelés, a fáradtság a fiúkon. Ez kihat a gondolkodásra is, mivel az agy már nem kap annyi oxigént, amennyire szüksége lenne. Ilyenkor több tévedés történik, az ember már nem a legjobb megoldásokat választja.

Az első félidőben sokat is hibáztunk, de az edzők a szünetben felrázták a fiúkat, és elmondták, milyen téren kell változtatni. Ez hatással volt rájuk, a második játékrészben egy kicsit összekapták magukat.

A Mlada csak egy-két alkalommal volt veszélyes a kapunkra, és nekünk több gólszerzési lehetőségünk volt. A mérkőzés végül 2–1-re végződött, a cseh együttes javára, de mint edzés, fizikai terhelés, ennek a meccsnek is meg volt az alapja” – fogalmazott Bokor.

Kikapcsolódásra is szántak időt

Vasárnap délelőtt még egy átmozgató edzést tartott a csapat, de egy szabad délutánt is kaptak. Bementek a városba körülnézni, valamint sétahajókáztak is, tudniillik a Duna épp Grein mellett folyik.

Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Sankt Pölten:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Zlaté Moravce 0–1 (0–0),

gólszerző: Ševčík (55.)

piros lap: Vașvari (88., Sepsi OSK)

Sepsi OSK: nincs adat.

Liberec: Hladký (Nguyen, 46.) – Mikula (Dubois, 46.), Kačaraba, Karafiát, Kerbr – Breite – Malinský (Voltr, 73.), Ševčík (Koscelník, 73.), Potočný (Oscar, 46.), Pešek – Mashike (Pázler, 46.).