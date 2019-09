Hamar lerendezte hazai meccsét a CFR

Könnyedén szerezték meg a három pontot a kolozsváriak. Archív • Fotó: Facebook/Fotbal Club CFR

A labdarúgó 1. Liga 9. fordulójában két eltiltott alapember, a csapatkapitány Mario Camora és Adrian Păun, illetve Dan Petrescu vezetőedző nélkül játszotta le az Ilfov megyeiek elleni találkozót a kolozsvári együttes.

A lehető legjobban kezdett a CFR, amely már az első lehetőségét gólra váltotta: szabadrúgás után a fiatal Cătălin Itu fejjel szerzett vezetést. Tíz perccel később emberelőnybe kerültek a hazaiak, Lacina Traorével szemben a tizenhatos vonalának közelében szabálytalankodott a Voluntari védője, Cesar Rodriguez, akit emiatt kiállítottak.

Ráadásul a 28. percben újabb játékos kapott piros lapot a vendégeknél, a Sepsi OSK-tól érkezett Marko Simonovski fejbe könyökölte Ovidiu Hobant, és még nehezebb helyzetbe hozta csapatát.

Mindezek után nem volt kérdéses a CFR győzelme,

amely nem sokkal később Hoban és Costache révén két perc alatt két szépségdíjas találattal növelte előnyét, ezzel eldöntötte a mérkőzést.

Akárcsak az első félidőben, fordulás után is sorra alakította ki helyzeteit a hazai csapat a tehetetlen ellenféllel szemben, amely még egy öngólt is vétett. A végéig már csak egyszer találtak be a kolozsváriak, a szünetben becserélt Omrani állította be az 5–0-s végeredményt.

Egyfajta edzőmérkőzés lett ebből a bajnokiból,

amely azonban jó felkészülésként szolgált az Európa Ligában következő összecsapás előtt, jövő héten csütörtökön 19.55-től a CFR ugyancsak hazai pályán a Lazio Róma ellen játszik az E csoport nyitófordulójában.

Labdarúgó 1. Liga, 9. forduló:

Kolozsvári CFR–FC Voluntari 5–0 (3–0).

Gólszerzők: Itu (3.), Hoban (35.), Costache (36.), Achim (51., öngól), Omrani (67.).

Kiállítva: Rodriguez (12.), Simonovski (28.).

CFR: Arlauskis – Susic, Cestor, Burcă, Peteleu – Itu, Hoban, Deac (Joca, 76.), Pereira, Costache (Golofca, 61.) – Traore (Omrani, 46.). Edző: Dan Petrescu.

Voluntari: Râmniceanu – Nica, Rodriguez, Achim, Kocic – Gheorghe (Costin, 54.), Gorobsov (Căpățână, 68.), Laidouni, Mățan (Balaur, 17.), Ebralidze – Simonovski. Edző: Cristiano Bergodi.

Vezették: Iulian Călin, Ciprian Danșa, Ionel Dumitru.

További mérkőzések:

Academica Clinceni–Astra Giurgiu 1–1 (1–1).

Szombat, 18.30:

Chindia Târgoviște–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK.

Szombat, 21 óra:

Bukaresti Dinamo–FC Botoșani.

Vasárnap, 18 óra:

Jászvásári Poli–Nagyszebeni Hermannstadt.

Vasárnap, 21 óra:

Universitatea Craiova–Bukaresti FCSB.

Hétfő, 21 óra:

FC Viitorul–Medgyesi Gaz Metan.

Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alapszakasz