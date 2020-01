Hajszálon múlott a Sepsi-SIC továbbjutása

• Forrás: Facebook/Sepsi-SIC

A zöld-fehérek már legelső támadásukból megszerezték a vezetést Mandache révén, majd Gödri-Părău hármasával és Givens találatával tovább növelték előnyüket (4–9). Ezt követően is Givens játszott eredményesen, azonban néhány perc elteltével a lengyelek Kiesel révén egyenlítettek, az első negyed viszont így is vendégelőnnyel zárult (18–19).

A folytatásban egy ideig a két csapat felváltva szerezte pontjait, majd a szentgyörgyi lányok elkapták a fonalat, Vucetic távolról talált a gyűrűbe, Givens is pontosan célzott, majd Pasic triplájával már megvolt a kilencpontos előny (23–32).

Időkérés után a hazaiak néhány percre magukra találtak, sikerült is faragniuk a hátrányból, azonban ekkor színre lépett Mandache, aki három alkalommal is a hárompontos félkörön kívülről célzott pontosan, társult hozzá Vucetic is,

így az első húsz perc végén a háromszékiek tizenhét ponttal vezettek (31–48), és felcsillant a továbbjutás reménye.