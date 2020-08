Hadnagy: sikerült megmenteni a Dinamót…

A Sepsi OSK klubigazgatója szerint a szövetség a Bukaresti Dinamo megmentésére kereste a legjobb megoldást, de egyébként ők is támogatták a szerinte érdekesnek ígérkező 16 csapatos lebonyolítási rendszert. Hadnagy Attila elmondta, jövőre a felsőház a cél.

Már az új idényre készülhetnek a kupadöntős Sepsinél • Fotó: Barabás Ákos

Bár a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK szerda délután 1–0-ra megnyerte az Academica Clinceni elleni hazai szezonzáróját, és ezzel feljött az összesített rangsor kilencedik helyére, a lefújás pillanatában még bizonytalan volt a háromszéki csapat sorsa.

Fennállt annak a veszélye, hogy a végső rangsor kialakításánál kizárólag a rájátszásban szerzett pontok és meccsek átlagát veszik figyelembe, így a Sepsi OSK osztályozóra kényszerült volna.

Diószegi László klubelnök késő este aztán nyilvános Facebook-üzenetben nyugtatta meg a szurkolókat. Addigra ugyanis megjelent a sokadik forgatókönyv, miszerint legrosszabb esetben is a teljes szezon meccs- és pontátlaga szerint alakítják ki a végső állást, és ebben a változatban nyolcadikként végzett volna a Sepsi.

A Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottságának csütörtöki ülésén végül a bajnokság befagyasztása mellett határoztak, és az utolsó playout-forduló utáni állást megtartva, nem számoltak átlagot. A Sepsi OSK a kilencedik helyen végezve harcolta ki a bennmaradást.

„Felemelt fejjel fejeztük be a bajnokságot, a vírushelyzetben, a sok fejetlenség és bizonytalanság mellett harmadikok lettünk a playoutban.

A döntéseket napról-napra változtatták a román labdarúgás vezetői, végül sikerült úgy alakítani, hogy megmenthessék a Dinamót.

Reméljük a jövőben egyértelműbb, és okosabb döntéseket hoznak, hihetetlen, hogy a kilencedik helyről izgulni kell a bennmaradásért. Ha osztályozóra kerültünk volna, biztos nem hagytuk volna annyiban a dolgot”

– nyilatkozta megkeresésünkre Hadnagy Attila, a Sepsi OSK klubigazgatója.

Mint ismert, a rendkívüli gyűlésen az élvonalbeli klubok jelentős többségének véleményét figyelembe véve, megszavazták a létszámnövelést, azaz a következő idénytől már 16 csapat szerepelhet az élvonalban.

„Az új rendszert mi is támogattuk, a 16 csapatos bajnokság érdekesebb lesz, az alsóházban is mindenki jobban odateszi magát, mert az első helyekről be lehet jutni az európai kupákba.

Az első számú célkitűzésünk a következő idényre, hogy bekerüljünk az első hatba az alapszakasz végén, ott pedig bármi megtörténhet

– tette hozzá a piros-fehérek korábbi csatára.

Az 1. Liga 2020/21-es idénye a tervek szerint már augusztus 21-én elrajtol, a kluboknak igyekezniük kell az átigazolásokkal.

Sajnos nagyon kevés idő áll a rendelkezésünkre, gyorsan kell lépni az átigazolási piacon. Úgy vélem, szükségünk van öt-hat minőségi játékosra, akik bekerülhetnek a kezdőcsapatba, de természetesen távozók is lesznek

– mondta Hadnagy.

A román labdarúgó-élvonal mezőnye majdnem teljes a következő szezonra, a kétfelvonásos osztályozón az 1. Ligában utolsó Chindia Târogviștevel találkozik a másodosztályban harmadik CS Mioveni. A mérkőzéseket augusztus 9-én és 12-én rendezik Ploiești-en, illetve Mioveni-ben.