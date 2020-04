Győztes hokicsapatot építenek Gyergyószentmiklóson

A szakvezetés már dolgozik a csapat keretének megerősítésén a 2020–2021-es szezonra • Fotó: Szabó Attila

Gyergyószentmiklóson mindig nagyon figyeltek arra, hogy a játékosokkal, edzőkkel és más szakemberekkel kötött szerződésekben tett anyagi vállalásokat teljesítsék. A fizetéseket akkor is megkapták, amikor a jelenleginél jóval nehezebb anyagi helyzetben, a Progym neve alatt szerepelt a csapat, és a kínált juttatásokról sem lehet elmondani, hogy magasak lettek volna.

A jégkorongcsapatot Gyergyói Hoki Klub néven lényegében újraalapító új vezetést alkotó vállalkozói csoport 2018 tavaszától finanszírozza a piros-fehéreket, és

az általuk nyújtott anyagi háttér révén alaposan megváltoztak, ugrásszerűen javultak a gyergyói körülmények.

Megnyílt a lehetőség az Erste Ligás szereplésre, és már az első évben olyan csapatot igyekeztek összeállítani, amely rájátszásra esélyes és képes megszorítani a liga legjobbjait is. A koronavírus-járvány miatt félbeszakadt szezonban már Román Kupa döntőt játszott a csapat, és a négy közé jutott az Erste Ligában. Amellett, hogy a hazai játékosok fizetése is versenyképes a ligában, már egyre szívesebben fogadják el a GYHK ajánlatát az orosz elitbajnokságban, a svéd, brit, francia élvonalban, vagy a magasabb észak-amerikai ligákban is nevet szerző játékosok, szakemberek is.

Nem titok senki előtt, hogy ezt a szintet hazai, gyergyószéki gazdasági viszonyok között nem lehetne fenntartani. A Gyergyóremetéről indult Balázs Attila klubelnök és az általa vezetett, elsősorban az építőiparban érdekelt Bayer cégcsoport, valamint a hozzá csatlakozott más vállalkozók (többségükben Magyarországon élő gyergyószékiek) azonban felvállalták ezt. Gazdasági potenciáljukra utal, hogy például a Puskás Aréna szerkezetépítésének nagy részét ők valósították meg, de hamarosan nekikezdenek Budapesten, Zuglóban a 240 ezer négyzetméteres új városközpont felépítésének.

De nem csak a pénzt adják, hanem komoly gazdasági terv készült a Gyergyói Hoki Klub finanszírozására.

Már a 2018-as szezon kezdetén bejelentette Balázs Attila, hogy egy nemzetközi ingatlanfejlesztési társulás jön létre, amelynek jövedelmét a GYHK finanszírozására fordítják. Ennek a társulásnak az első megvalósítása lesz Balatonlellén az az 50 lakásos társasház építése, ahol teljesen bútorozott, „azonnal költözhető” lakások kerülnek kialakításra prémium minőségben.

A 2021-ben elkészülő ingatlan értékesítéséből származó bevételt a Gyergyói Hoki Klub kapja meg.

A társulás ügyvezetője Balázs Attila, a Gyergyói Hoki Klub Home munkanevet kapott balatonlellei építkezés tulajdonosi köréhez tartozik még Ilyés Sándor, Fülöp Károly, Balázs László, László Zoltán, Lőrincz Mircea András, Csibi István, Szőcs Lajos és Laczkó Géza, akik egyébként a klubvezetésben is szerepet vállalnak – közölte a gyergyói klub.

„A vírusjárvány és gazdasági hatásai sem akadályozhatnak meg abban, hogy mint eddig, úgy most is nyugodt, stabil anyagi hátteret biztosítunk a piros-fehéreknek, hogy elérhessük a céljainkat” – áll a GYHK közleményében.

Ugyanitt olvasható, hogy már dolgoznak a csapat 2020–2021-es szezonján is. A keret megerősítésének érdekében zajlanak a tárgyalások a játékosokkal, szakmai stábbal a szerződéshosszabbításokról, új igazolásokról. Nagy súlya van ezeknek a szavaknak akkor, amikor a körvonalazódó gazdasági válságban más csapatoknál inkább a bizonytalanság a jellemző, minden sportágban. Az első pozitív bejelentés korábban meg is történt: az Erste Liga egyik legjobb kapusa, Jordon Cooke a következő szezonban is a gyergyói kaput védi.