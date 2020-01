Győzelemmel zárta az alapszakaszt a GYHK

• Fotó: Vaduva István/GYHK

Az első emberelőnyt is értékesítették a hazaiak, Ferencz-Csibi bombázott a kapuba. A játékvezetők szerint Péter még beleért a lövésbe. A kétgólos előny a második harmad legelején egyre csökkent, Novotny tört be Cooke kapuja elé, lövése még kipattant, de az érkező Mazzag szépített.

A találkozó 39. másodpercében már vezetett a GYHK, Vorobjev hozta helyzetbe Tendlert és az eddig kevés játéklehetőséget kapott kanadai lövése átjutott Hetényin és a gólvonalon is. Igaz, nem sokkal, de a videózás is megerősítette ezt.

A játékot továbbra is a GYHK irányította, az első két támadósor egyaránt parádézott, a Valdix-Tendler-Vorobjev és a Péter-Pesztunov-Csergő hármas is számos szép akciót összehozott. Így született meg a harmadik találat is: Valdix indításával Tendler és Vorobjev passzolták ki a DEAC védelmét és Hetényi is tehetetlen volt. A végeredményt Péter állította be, aki Pesztunov újabb zseniális passza után talált be.

A Gyergyói Hoki Klub így 44 ponttal zárta a 7. helyen az Erste Liga alapszakaszát.