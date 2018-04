Győzelemmel ünnepelték a majálist a Vasas Femina játékosai

• Fotó: Barabás Ákos

Térfélcsere után sokáig passzív volt a játék, a nagy meleg is rányomta bélyegét a lányok teljesítményére. Vlădulescu próbálkozott kétszer is távolról, a második lövése telibe kapta a kapufát. Az idő teltével a vendégek türelme is fogyni kezdett, nem csoda, hiszen a Vasas diktálta a tempót, a 80. percben pedig el is döntötte a három pont sorsát:

Țaburt ugratták jól a jobb szélen, és a kifutó kapus felett a hálóba lőtt.

A pályán már mindenki a mérkőzés végét jelentő hármas sípszót várta, amikor szépítettek a vendégek, a hosszabbításban egy nagy védelmi hibát kihasználva Udriște lőtt Kajtár mellett a hálóba.

A Vasas 3–1-re győzött, és megerősítette a harmadik helyét a táblázaton, egy meccsel kevesebbet játszva hat pont az előnye a negyedik Fair Play-jel szemben. Székely János edző együttese a következő fordulóban, jövő vasárnap 11 órakor a sereghajtó CS Real Craiova vendége lesz.