Gyökeresen átalakul Hargita megye labdarúgása

Ősszel már a megyei bajnokságban rendezik a Malomfalva–Farkaslaka községi rangadót. Archív • Fotó: Veres Nándor

A szezont felvezető közgyűlést Székelyudvarhelyen augusztus 16-án 18 órától, míg Csíkszeredában augusztus 17-én 17 órától tartják, ezen fogják kialakítani a különböző pontvadászatok menterendjét is, illetve megajándékozzák a benevezett csapatokat.

6. Liga lesz az Udvarhely körzeti bajnokság C csoportjából, itt tizenhárom együttes szerepel: Székelyderzs, Zeteváralja, Homoródszentpál, Oklánd, Parajdi SK, Kányád, Homoródszentpéter, Kissolymos, Alsósófalva, a bajnokságba visszatérő Máréfalva és Szentlélek, valamint az újoncként benevezett Szentegyháza II. és Székelyudvarhelyi Golimpiakos.

Két csoport lesz az 5. Ligában, a csíkszékit öt csapat fogja alkotni, ezen együttesek neveit is hamarosan közölni fogja a HMLE. Az Udvarhely körzetit pedig tizennégy gárda alkotja: Felsőboldogfalva, Korond, Siménfalva, Bogárfalva, Csekefalva, Parajdi SE, Farcád, Bögöz, Gagy, Kápolnás, Alsóboldogfalva, Homoródszentmárton, Kobátfalva és Zetelaka II.

Továbbá a 4. Ligában szereplő csapatoknak 2019. március 1-jéig be kell nevezniük egy ifjúsági csapatot a korosztályos megyei bajnokságok valamelyikébe.

Továbbá elfogadták, hogy október 15-éig megrendezik az U15-ös országos elitbajnokság Hargita megyei szakaszát is. Valószínűleg tornarendszerben fogják lebonyolítani, a benevezett csapatok számától függően egy vagy két együttes képviseli majd Hargita megyét az országos szakaszban.

Szükség volt a frissítésre

„Nem láttuk értelmét továbbra is hét csapattal megrendezni a megyei bajnokságot. Unalmas is lett, hiszen a csapatok többször találkoztak egymással, egyoldalú mérkőzéseket játszottak. Kellett ez a vérátömlesztés, hogy kicsit felfrissítsük a mezőnyt, hiszen most minden ötödik ligás csapat egy szintet előrelépett.

A két széria győztese majd egymás ellen megküzd a bajnoki címért, és eldönti, hogy ki fogja képviselni a megyét a 3. ligás selejtezőn

– mondta el megkeresésünkre Tamás Zoltán.

Az ifjúsági csapatokkal kapcsolatosan a HMLE elnöke kifejtette, hogy ezzel arra szeretnék sarkallni a falusi együtteseket, hogy megfiatalítsák a kereteket.