Nem tudott felzárkózni, kikapott Galacon a GYHK

A hátrányt nem volt képes eltüntetni a GYHK

A jégkorong Erste Liga alapszakasza és középszakasza közötti szünetben romániai bajnokikat játszik a Gyergyói Hoki Klub is. A piros-fehérek szombaton este Galacon léptek jégre. Ebben a szezonban egyszer találkoztak már a felek, Gyergyószentmiklóson sima 5–0-ra nyertek Gógáék. Azonban tudható volt, hogy most nem lesz ennyire egyszerű: a galaci egy erős csapat, november végén kétszer is nyerni tudott a Sportklub ellen a Vákár Lajos műjégpályán.

Mindemellett komolyan is készültek erre a meccsre, hiszen hazai jégen ebben a szezonban először játszhattak Erste Ligás csapat ellen. Ennek megfelelően az első harmadot nagyon meg is nyomták, Szkacsov és Pajor góljaival kétgólos előnybe kerültek.

A következő negyven perc már kiegyenlített volt, a sokat ütköző házigazdákkal tartotta a lépést a GYHK. A második harmadban 1-1 gól esett mindkét oldalon, előbb Machala növelte a különbséget, majd Valdix lőtte meg a szépítő gólt a játékrész végén kettős emberelőnyben.

Az utolsó játékrészben kereste a felzárkózást Malcolm Cameron együttese, ezt többször csak szabálytalanságok árán tudta megakadályozni a házigazda, az emberelőnyök azonban kihasználatlanul maradtak. Az utolsó percben a GYHK is emberhátrányba került, és Kiricsenko gólja hozta meg a 4–1-es végeredményt.

A két együttes vasárnap este ismét összecsap egymással, ugyancsak Galacon.

Jégkorong, romániai bajnokság:

Galaci CSM-Gyergyói Hoki Klub 4–1 (2–0, 1–1, 1–0).

Gólszerzők: Jevgenyij Szkacsov (4.), Szergej Pajor (18.), Patrik Machala (30.), Vitalij Kiricsenko (60.), illetve Andreas Valdix (40.).

Kiállításpercek: 16–12.

Kapura lövések: 27–15.