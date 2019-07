Gyergyószentmiklós–Székelyudvarhely kupameccsel indul a megyei fociszezon

A Gyergyói VSK legutóbb a 3. Ligába jutásért kiírt osztályozón lépett pályára. Korábbi felvétel • Fotó: Pinti Attila

A Gyergyói VSK-nál még várják, hogy miként alakul a megyei bajnokság mezőnye, úgy hírlik, hogy a tavalyi keleti csoportból több olyan csapat is lesz, amely nem indul a 4. Liga 2019–2020-as idényében.

A VSK-nak nem voltak edzőmérkőzései, a keretből többen külföldön dolgoznak, mások pedig még nyaralásukat töltik. Ez a fiatalok számára nyitja meg az esélyt, több saját nevelésű ifi is pályára lép a kupameccsen – közölte Rokaly Attila csapatvezető.

Țepeșék számára a cél ismét a megyei bajnokság és a kupasorozat megyei szakaszának megnyerése, és

jövő nyáron újra megkísérelnék a 3. Ligába való feljutást.

Jobb csapatot szeretnének majd pályára küldeni a bajnokságban, mint amilyen az előző szezonban volt, de ehhez egy színvonalas pontvadászat is kellene – szögezte le Rokaly Attila. Hozzátette, a lehetőségek szerint segítik Gyergyószék másik focicsapatát, a Szárhegyi Bástyát is, hogy továbbra is részese legyen a megyei labdarúgásnak. Sajnos nem valószínű, hogy a környék más, egyébként komoly focitradícióval rendelkező községei visszatérnének a labdarúgás vérkeringésébe.

A szerdai kupameccs után a gyergyóiak a hét végén Agyagfalván játszanak egy barátságos mérkőzést, majd augusztus 10–11-én rendezik a hagyományos gyergyószentmiklósi fociünnepet, ahol három utánpótlás-korosztálynak rendeznek meccseket, továbbá nem marad el az öregfiúk találkozója, és a VSK felnőtt csapata is pályára lép.