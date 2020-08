Gulácsiék négy közé jutottak a Bajnokok Ligájában

Először szerepelhet az elitsorozat legjobb négy csapata között az RB Leipzig • Fotó: dierotenbullen.com

Bár az RB Leipzig korábban megnyerte csoportját, majd a nyolcaddöntőben rendkívül magabiztos játékkal búcsúztatta a Tottenham Hotspurt, a német csapat mégsem számított egyértelmű esélyesnek az Atlético Madrid elleni egymeccses párharcban.

Ennek egyik oka, hogy a lipcseiek a Bundesliga-szezon lezárulásával elveszítették első számú gólvágójukat, a Chelsea-hez távozó Timo Wernert.

Ugyanakkor a kétszeres BL-döntős madridi alakulat nagy skalppal érkezett a lisszaboni nyolcas döntőre, Diego Simeone harcosai a címvédő Liverpool verekedték át magukat a kieséses szakasz első körében.

Ahogy arra számítani lehetett, a spanyol és a német csapat kemény csatát vívott egymással a Sporting CP stadionjában.

Az első félidőben a Lipcse birtokolta többet a labdát, de Gulácsi Péternek valamivel több védeni valója volt, mint Jan Obláknak. A magyar válogatott kapus Savic fejesénél, majd Carrasco lehetőségénél is a helyén volt, társai viszont csak az első játékrész hosszabbításában tetté próbára szlovén kollégáját, aki könnyedén magához ölelte az Upamecano által lefejelt labdát.

A második 45 perc gyors lipcsei góllal indult: Sabitzer remek beadását Dani Olmo fejelte szép mozdulattal a hálóba.

Némiképp váratlanul érkezett a németek találata, ez meg is fogta a mélyen védekező Atléticót. Diego Simeone azonban jól cserélt, a Herrerát váltó Joao Felix büntetőt harcolt ki és be is lőtte a tizenegyest. Gulácsi jól érezte, melyik irányba kell ugrania, de a jól helyezett lövést csak óriási bravúrral tudta volna védeni.