Güdücön pattannak nyeregbe a kerékpárosok

Az esőzések miatt meg kellett változtatni az eredeti útvonalat. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Egyre népszerűbb és rangosabb rendezvénynek számít a hazai hegyikerékpársportban a verseny, amelyet idén a Vakaria Edit és Keresztes Zsolt által létrehozott Güdüc MTB Klub a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel együttműködésben bonyolít le.

A népszerűség növekedését jelzi az előzetesen jelentkezők száma is, s mivel a helyszínen, a vasárnapi rajt előtt is van mód a benevezésre, várhatóan 200 fő fölötti lesz a mezőny.

Várják a gyermekeket



Az idei versenyen külön figyelnek arra is, hogy gyermekek, családok számára is örömet szerezhessen a hegyikerékpározás. Számukra egy 6 kilométeres távot jelöltek ki, olyant, amit könnyen teljesíteni lehet. Akár egyedül is elindulhatnak a gyermekek, akár szülőkkel közösen. 5–8 és 9–13 éves kategóriában nevezhetnek a kisebbek. Számos jutalom várja őket a célba érkezésnél, a Vakaria család tanyáján. Érem, édesség, gyümölcsök és (ha az idő kedvez) akár gépes fagyi is.

Távolról, így többek közt Bukarestből és Jászvásárról is érkeznek versenyzők, de magyarországi kerékpáros is van a benevezők között.

30 vagy 50 kilométer a táv

Az elmúlt időszak esőzései a hegyi utakon is otthagyták a nyomukat, így módosítani kellett az eredetileg kijelölt pályákon. A 25 kilométeres táv helyett 30 kilométer a rövidebb, ellenben nem annyira nehéz, mint az eredeti útvonal, így nem jelenthet gondot az, hogy 5 kilométerrel többet kell majd hajtani – mondták el a szervezők.

HIRDETÉS

Ez a pálya Güdücről indulva a ditrói dombok gerincét és Ditró-patakát érintve jut el a Pricske hátáig, majd innen Beneveszén át visszafordul.

A hosszabb távon indulók előbb Gyergyószentmiklós felé haladnak, majd a Várbükk gerincén át felmennek egészen a Pricske tetejére, és onnan vissza Güdücre.

A start és a cél a szokásos helyen, a Vakaria család tanyáján lesz. A versenyre online még lehet jelentkezni a rendezvény honlapján, ahol további hasznos információk is találhatók az eseménnyel kapcsolatosan. A verseny napján is lehetséges még a benevezés, 8 óra és 9.30 között, a helyszínen.