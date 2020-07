Guardiolával még nem történt ilyen

• Fotó: Facebook/Southampton FC

Pep Guardiola edzői karrierjében azért is fekete pont a „szentektől” elszenvedett vereség, mert a katalán tréner soha egyetlen csapatával sem kapott ki három egymás utáni idegenbeli bajnokin. Most egy labdavesztés után 40 méterről kapott gól lett a veszte, ami után már nem jött össze az egyenlítés.

Southampton–Manchester City 1–0.

Gólszerző: Adams (16.).

A Liverpool–Aston Villa meccsen a vendégek kerülhettek volna előnybe, ha a játékvezető és a VAR velük van egy tizenegyesgyanús helyzetben. A döntetlen azonban benne volt a meccsben, akadozott a liverpooli gépezet, de aztán a 71. percben Mané mégiscsak be tudott találni. A vörösök drukkereinek mégis az okozhatott igazán örömet, hogy a helyi születésű Curtis Jones is gólt lőtt csereként beállva.

Liverpool–Aston Villa 2–0 .

G: Mané (71.), Curtis Jones (89.).

Megosztoztak a pontokon a felek a Newcastle–West Ham és a Burnley–Sheffield United meccsen is. A West Ham kétszer is vezetett, a hazaiak pedig mindkétszer egyenlíteni tudtak. A vendégek bánhatják az elengedett két pontot, mert továbbra is a kiesőhely közelében tanyáznak.

A tabellaszomszédok rangadóján csaknem minden tekintetben egyenlő statisztikát produkált a Burnley és a Sheffield, és ennek megfelelő lett az eredmény is, maradtak a 8. illetve a 9. helyen.

Newcastle United–West Ham United 2–2.

G: Almirón (17.), Shelvey (67.), ill. Antonio (4.), Soucek (65.).



Burnley–Sheffield United 1–1.

G: Tarkowski (43.), ill. Egan (80.).

Hétfőn egy mérkőzést rendeznek, 22 órától a Tottenham fogadja az Evertont. Ezzel zárul a 33. forduló.