Görhokipálya nyílt Gyergyóban

Nemzetközi szabványoknak is megfelelő pálya létesült Gyergyószentmiklóson a görhokisport számára. Bárki ingyenesen használhatja szabadidejében görkorcsolyázásra, de akár hokizni is. A későbbiekben bajnokságokat is rendeznének.

Sokan kipróbálták már az új gyergyószentmiklósi sportlétesítményt

A pálya jelenlegi formájában nyáron használható, de nem titkolt cél, hogy a szórakozás télen is folytatódjon, jeget készítenek a korcsolyázáshoz, jégkorongozáshoz. Idén télen még természetes jégen, de hosszabb távon hűtőberendezéssel is ellátják.

Persze be kell tartani bizonyos szabályokat: mindenki saját felelősségre használja a pályát, és a fejvédő, illetve egyéb védőfelszerelések használata is ajánlott. Ha igény mutatkozik rá, akkor a későbbiekben a szükséges felszerelések kölcsönözhetők is lesznek. Pál Attila mindenkit arra biztat, töltse itt szabadidejét, szabaduljon meg az elektronikus kütyüktől, mozduljon ki a szobából. Ha valaki fogyni akar, húzzon görkorcsolyát, és

Tetőt azonban nem építenek – Pál Attila ezzel is szeretné a pár éve még megszokott szabadtéri jégpályák romantikáját, hangulatát visszahozni.

Szándék az is, hogy a görhoki sportág szabályait megismertessék mind Gyergyószentmiklóson, mind máshol az országban, csapatok alakuljanak, és idővel hivatalos bajnokság is induljon. A pálya hamarosan a nemzetközi szabványoknak megfelelő méretű lesz, és hivatalos meccseket is rendezhetnek itt, hiszen erre is alkalmas lesz.