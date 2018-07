Goran Martinic visszatérhet Marosvásárhelyre

Minden helyi játékost sikerül szerződtetnie a Marosvásárhelyi Városi Sportklub új, a Maros KK-ra épülő férfi kosárlabdacsapatának. Szászgáspár Barnabás technikai igazgató elárulta, hogy nagy valószínűséggel a közönségkedvenc Goran Martinic is csatlakozik hozzájuk.

Az előző szezonból jól ismert vásárhelyi játékosokra alapoznak. Archív • Fotó: Haáz Vince

Szászgáspár elárulta, nagyon közel állnak ahhoz, hogy a vásárhelyi közönség által közkedvelt montenegrói Goran Martinicet is visszahozzák Vásárhelyre, sőt a tervek szerint ezúttal hosszabb ideig, három évig lesz a játékosuk.

Ennek eléréséért az új bajnoki rendszerben nagy valószínűséggel a C csoportban érdekelt együttes az előző szezonban a Maros KK-nál szerepelt összes vásárhelyi játékost – Sánta Szabolcsot, Alin Borșát, Steff Norbertet, Engi Dávidot és Kilyén Örsöt – visszahozta.

Megtudtuk, hogy ebben a szezonban az eddigi másodedző, George Trif lesz a csapat vezetőedzője, akit egyben a kosárlabda szakosztály vezetőjének is kineveztek, Szászgáspár pedig technikai igazgatóként segédkezik az új csapatnál.

Továbbá szeretnék, ha a két svéd játékos (Jonathan Person, Dino Pita) is visszatérne, és a lett Ernests Kalvéval is tárgyalnak. „Ők az előző években bebizonyították, hogy minőségi játékosok, és a nehéz helyzetben is a csapat mellett álltak. Lehetséges azonban, hogy csak két vagy három idegenlégiósunk lesz, ez attól függ, hogy milyen pozicíóban lesz szükségünk erősítésre és mire elég a költségvetésünk.”

A Városi Sportklub alelnöki tisztségét is ellátó Szászgáspár megjegyezte, hogy az első évben továbbra is ketten foglalkoznak az együttes teendőivel. Hozzátette, a szakmai stábnak egy korábbi kosárlabdázó, Szilveszter Zsolt is tagja lesz, aki az együttes körüli szervezési feladatokkal foglalkozik majd.

A helyi és fiatal játékosokkal augusztus 1-jén szeretnék elkezdeni az alapozást Marosvásárhelyen, a hónap végén pedig az idegenlégiósok is csatlakoznak majd a kerethez. Barátságos mérkőzéseket is szeretnének játszani, lehetséges, hogy szeptember elején megrendezik a hagyományos Maros Kupát.

Szükség van a támogatókra

A csapat számára ugyanakkor fontos, hogy az alapként szolgáló önkormányzati támogatás mellett a magánszférából is legyenek segítőik. „Bízunk abban, hogy azok a kosárlabda-szerető partnereink, akik a múltban támogattak, ezúttal is a csapat mellé állnak. Már tárgyalunk különböző befektetőkkel, van egy régi nagy szponzorunk, aki már biztosított a támogatásáról, és elképzelhető, hogy a VSK mellett annak a nevét is átvesszük majd” – ismertette Szászgáspár.

Magasabb szintre jutni

Célkitűzésük kapcsán Szászgáspár kifejtette, nagyon nehéz visszajutniuk oda, ahova a szurkolók szeretnék, hogy újra az élmezőnyhöz tartozzanak és bajnoki döntőket játsszanak.

„Persze mindenki le van törve, amiért ide jutott a vásárhelyi kosárlabda és lentről kell kezdenünk, de nem adjuk fel. Az új projekt kihívást jelent számunkra, remélem, a szurkolók megértik ezt. Több drukkerrel találkoztam a városban, akik azt mondták, bármilyen szinten, de akarják az új csapatot, és fontos, hogy tiszta lappal kezdjünk s minél átláthatóbban kommunikáljunk” – közölte a szakember, hozzátéve, hogy

jővő héten elérhető lesz a VSK hivatalos honlapja és a kosárlabdacsapat Facebook-oldala is, ahol igyekeznek minél több információt megosztani tevékenységükről.

Meglátása szerint érdekesnek ígérkezik az új lebonyolítási rendszer a bajnokságban, amelyben számukra az a tét, hogy megszerezzék a C csoport első helyét, és akkor esélyük van arra, hogy a B csoportban a 7–12. helyezettek között folytassák, ahol már színvonalas mérkőzéseket rendeznének Vásárhelyen.

„Biztos, hogy nekünk nem lesz meg az a keretünk és erőnk, hogy bejussunk a rájátszásba, mert olyan csapatokkal találkozunk, amelyeknél akár hat külföldi is játszik. Bár az előző idényben bebizonyosodott, hogy ez nem feltétlenül mérvadó, de mindenesetre nagyon nehéz dolgunk lesz. Egyből nem tudunk felkerülni az A csoportba, de ebben a szezonban mindenképpen a 9–16. hely valamelyikén szeretnénk végezni, ami a B értékcsoportba való feljutást jelenti.”

Csoportellenfelekre várva

Az viszont egyelőre nem ismert, hogy milyen ellenfelekkel kerül azonos csoportba a VSK, mivel szerdán elhalasztották a bajnokság sorsolását, ugyanis a benevezett csapatok többsége nem felelt meg a megszigorított pénzügyi feltételeknek, és haladékot kapott ennek rendezésére.

A marosvásárhelyi csapatnak a C csoportban a Medgyesi VSK, a VSK Csíkszereda, a Máramarosszigeti VSK és a Focșani-i VSK társaságában kellene szerepelnie.

Tényleges ellenfeleit az augusztus 14-ére halasztott sorsolás után ismeri meg. Még az is elképzelhető, hogy rögtön a B csoportba is besorolják, de ennek kevés a valószínűsége.