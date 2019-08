Gólzáporos meccsel nyitott a GYHK

Szinte a fél csapat először vehette fel a piros-fehér mezt • Fotó: Bereczky Szilárd, Márton Péter

Az Erste Liga mezőnyéből elsőként a GYHK játszott mérkőzést ebben a szezonban, a felvidéki Léván léptek pályára a piros-fehérek szombaton este. Leif Strömberg vezetőedző az Érden zajló edzőtáborban résztvevő több mint 30 játékosból kellett összeválogassa azt a 22-t, akit a találkozóra nevezett ezúttal.

HIRDETÉS

Nyilván nem az eredmény volt a lényeges, hanem az, hogy mérkőzésen is láthassa a legénységet, és levonhassa az első következtetéseket, hogy kitől mire számíthat.

A Gyergyószentmiklóstól 740, Budapesttől 130 kilométerre fekvő felvidéki városba közel ötven gyergyói szurkoló kísérte el a csapatot, és egyikük telefonnal filmezve élő közvetítéssel juttatta haza a mérkőzést.

Persze elsősorban az új játékosok teljesítményére volt mindenki kíváncsi, és csaknem mindegyikük pályára is lépett: a egyikükkel sem lehettek elégedetlenek a drukkerek. Természetesen kitűnt az összeszokottság hiánya, sok volt a taktikai és egyéni hiba is, ahogy 5 napi jeges edzés után ez nem is meglepő.

A piros-fehérek 2019–2020-as szezonjának első találatát Phil Bushbacher szerezte, ezzel vezetett a GYHK. Az első szünet előtt egyenlítettek a hazaiak, majd Péter Zsolt szerezte vissza az előnyt a második harmad elején.