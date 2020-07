Gólszépségversenyt rendezett Genovában a Juventus – videókkal

A Juventus hatmeccses győzelmi sorozatnál tart a Serie A-ban • Fotó: Agerpres/Xinhua

• Videó: Serie A

• Videó: Serie A

Kilenc fordulóval a vége előtt továbbra is nyitott a harc a bajnoki címért, a tabellán harmadik Inter szerdán a Bresciát fogadja.

Serie A, 29. forduló

Genoa–Juventus FC 1–3 (0–0)

Gólszerzők: Pinamonti (76.), ill. Dybala (50.), Ronaldo (56.), Costa (73.)

Torino FC–Lazio 1–2 (1–0)

Gólszerzők: Belotti (5., büntetőből), ill. Immobile (48.), Parolo (72.)

Szerda:

20.30 Bologna–Cagliari (Digi Sport 3)

20.30 Inter Milan–Brescia (Digi Sport 2, Look Plus)

22.45 Fiorentina–Sassuolo (Digi Sport 3, Look Sport 2)

22.45 Hellas Verona–Parma 22.45 Lecce–Sampdoria

22.45 Spal–AC Milan (Digi Sport 1, Look Sport)

Csütörtök:

20.30 Atalanta–Napoli (Digi Sport 2, Look Sport)

22.45 AS Roma–Udinese (Digi Sport 2, Look Plus)