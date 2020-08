Gólgazdag döntetlen a ZTE és a Fehérvár között

• Fotó: Facebook/Mol Fehérvár FC

Nagy védelmi hibát kihasználva a ZTE már a második percben vezetést szerzett, de a Fehérvár gyorsan egyenlített. A vendégcsapat védelme a folytatásban is többször bizonytalankodott, így egy nagy bedobás után megint a hazaiak kerültek előnybe az első negyedóra végén.

A félidő nagy részében kiegyenlített mezőnyjáték folyt a pályán, kevés jól felépített támadás futott végig, a gyors gólváltást követően már nem akadtak helyzetek. A szünet előtt mégis egyenlített a Fehérvár: a Bamgboye buktatásáért megítélt büntetőt Nikolics értékesítette.

A pihenőt követően kicsit nagyobb sebességre kapcsolt a Fehérvár, amely Nikolics nagyszerű tekerésével előnybe került, de a továbbra is mozgalmas mérkőzésen, megint jött az egyenlítés, ezúttal a hazaiak kaptak büntetőt, melyet Babati lőtt be. A folytatásban is maradt az élénk iram, az eredmény azonban nem változott.

A vendégeket a ZTE-vel az előző szezonban eredményesen hajrázó Márton Gábor irányította, akinek még nem igazán állt össze új csapata, legalábbis nem tudott komoly fölényt kialakítani az átigazolások miatt sok alapemberét elveszítő, de lelkesen és szervezetten játszó hazai együttessel szemben.

HIRDETÉS

A szombati játéknap első mérkőzésén az Újpest 2–1-re legyőzte a házigazda Paksot. A fővárosiak viszonylag hamar vezetést szereztek, majd a folytatásban is veszélyesebben játszottak, a fordulás után megduplázták előnyüket. A paksiak negyedórával a lefújás előtt egygólosra csökkentették a különbséget, de egyenlíteni már nem tudtak.

Labdarúgó OTP Bank Liga, 1. forduló:



Zalaegerszegi TE–Mol Fehérvár 3–3 (2–2)

Gólszerzők: Babati (2., 75. – büntetőből), Szépe (16.), illetve Evandro (11.), Nikolics (44. –büntetőből, 61.)



Paksi FC–Újpest FC 1–2 (0–1)

Gólszerzők: Ádám (76.), illetve Simon K. (17., 62.)