Gól nélküli meccsel folytatódott a román másodosztály

Csíkszeredához hasonlóan, a Turis stadionjában is a kerítésen kívülről biztatták kedvenceiket az FC Argeş szurkolói • Fotó: Gábos Albin

Közel négy hónap szünet után folytatódott a román labdarúgó 2. Liga. A szakszövetség döntése értelmében a másodosztályból nem esik ki senki, az első hat helyezett pedig rájátszásban dönti el, hogy ki jut fel, és ki jogosult a szintén feljutásért zajló osztályozóra.

A Teleorman megyei kisvárosban, nézők nélkül megrendezett Turris Oltul–FC Argeș találkozó nagy harcot hozott, de gól nem született. A vendégek lehetnek elégedettebbek az eredménnyel, hiszen a 48. perctől tíz emberrel játszottak, Panaitot egy középpályán történt szabálytalanság miatt kiállították.

A mérkőzés színvonalára rányomta bélyegét a nagy hőség, a találkozó kezdetekor 33 C fokot mérték.

Labdarúgó 2. Liga, rájátszás, 1. forduló:

Turris Oltul Turnu Măgurele–Campionii FC Argeș Pitesti 0–0.

Kiállítva: Panait (FC Argeș) a 48. percben.

Vezette: Lucian Rusandu (Sepsiszentgyörgy).

Turris Oltul: Duțu – Călințaru, Ispas, Mitrea, Pîrvulescu, Pană, Cioinac, Haită, Voinea (Negruț, a 74. perctől), Serediuc (Ciobanu, 51.), Voicu. Vezetőedző: Erik Lincar.

FC Argeș: Ducan – Tofan, Deslandes, Leca, Șerbănică, Panait, Prepeliță (Turda, 80.), Blejdea (Năstăsie, 61.), Popescu (Șerban, 50.), Matiș (Mirică, 80.), Buhăescu (Popa, 80.). Vezetőedző: Ionuț Badea.

A CS Mioveni–Bukaresti Rapid mérkőzést kedden 17 órától rendezik, az UTA–Petrolul Ploiești találkozót pedig elhalasztották.

Az állás: 1. Aradi UTA 25 pont, 2. Turris Oltul 21, 3.CS Mioveni 20, 4. FC Argeş 20, 5. Petrolul Ploieşti 19, 6. Bukaresti Rapid 19-

Elutasította az UTA keresetét a CAS

A Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS: Court of Arbitration for Sport) elutasította az Aradi UT labdarúgócsapatának keresetét, amelyet a másodosztályú bajnokság rájátszásra hozott szakszövetségi döntés, a pontszámok megfelezése ellen nyújtott be.

A koronavírus-járvány miatt félbeszakított bajnokság befejezésére a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) – a klubok többségének szavazata alapján – azt a döntést hozta, hogy a félbeszakításkor az első hat helyen álló együttes vegyen részt a rájátszáson, egy körmérkőzéses rájátszásban küzdjön meg a feljutásért.

A play-off torna a csapatok pontjainak megfelezésével kezdődött, ezt azonban az éllovas UTA vezetősége elfogadhatatlannak tartotta, mert az addigi 11 pont előnye 5 pontra csökkent.

Az UTA egy kolozsvári ügyvédi irodát bízott meg azzal, hogy vigye a svájci székhelyű Nemzetközi Sport Döntőbíróság elé az ügyet, ez azonban pénteken elutasította az aradiak keresetét. Az aradi klub közleményében jelezte, hogy amint megkapják az ítélet indoklását, további részletekkel fognak szolgálni. Az UTA szombaton hazai pályán kezdte volna a rájátszást a Petrolul ellen, de az ellenfél több játékosának koronavírus-tesztje pozitív lett, ezért a meccset elhalasztották.