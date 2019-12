Góga Attila: felejthetetlen élmény volt

Góga Attila: a kupadöntő olyan meccs volt, amire örökké emlékezni fogunk. Archív • Fotó: Beliczay László

„Számunkra különleges dolog volt ez a kupadöntő, hiszen a legtöbb játékosunk még nem élt át ilyet, nem tapasztalhatta meg, hogy milyen is ilyen hangulatban, ilyen nyomás alatt játszani. Az eredménytől függetlenül, egy olyan tapasztalatforrás, amit sehol máshol nem lehet megélni, csak ilyen mérkőzéseken, és ebből lehet építkezni a jövőre nézve” – fogalmazott Góga Attila.

Összegzését a Brassói Corona elleni mérkőzéssel indította, hiszen

az volt az a meccs, amelynek megnyerésével történetük első kupadöntőjét játszhatták a gyergyóiak.

Elmondta, tudták, hogy van esélyük, hiszen már nyertek a brassóiak ellen ebben a szezonban, tudták mit kell játszani és ezt meg is tudták valósítani. Bejöttek a helyzetek is, a gólok közül egy emberhátrányban, egy emberelőnyben jött, és ezek mind fontos lélektani pillanatai voltak annak a mérkőzésnek.

Magyar hokiünnep Brassóban A végletekig kiélezett csatában, a hosszabbítás 72. percben lőtt aranygóllal nyerte meg a 2019–2020-as jégkorong Román Kupa döntőjét a Csíkszeredai Sportklub Brassóban, 2–1-re győzte le a Gyergyói HK-t. Helyszíni beszámoló. A végletekig kiélezett csatában, a hosszabbítás 72. percben lőtt aranygóllal nyerte meg a 2019–2020-as jégkorong Román Kupa döntőjét a Csíkszeredai Sportklub Brassóban, 2–1-re győzte le a Gyergyói HK-t. Helyszíni beszámoló.

A kupadöntőre is hasonlóan készültek, mint Brassó ellen. Hittek az esélyükben, hiszen a Sportklubot is legyőzték már. Fejben is készülni kellett erre külön is, hiszen ilyen meccseken mindig kétszeresen kell koncentrálni, mert ez nem olyan, mint egy alapszakasz mérkőzés, ilyenkor minden hiba végzetes lehet.

A mérkőzés pedig olyan volt, amilyenre számítani lehetett: igazi play-off meccs, ahol mindkét csapat elsősorban a védekezésre koncentrált.

A piros-fehérek csapatkapitánya úgy látta, hogy a kezdeti tapogatózásuk után (ami alatt kaptak egy gólt), fokozatosan magára talált a csapata, és előbb kiegyenlített lett a játék, majd az egyenlítő gól után már inkább a GYHK irányította a mérkőzést. Több esély is volt az újabb gólra, a ráadásban három is, amikor be kellett volna találniuk és megnyerni az összecsapást. Innen már a szerencse döntött – teszi hozzá.

HIRDETÉS

„Közel álltunk az első kupa megszerzéséhez, ami most nem sikerült, de így is óriási élmény volt ennek részesének lenni. Az öltözőben is ezt mondtam a fiúknak: rengeteg mérkőzést játszunk karrierünk során, kevésre emlékszünk, de ez egy olyan meccs volt, amire örökké emlékezni fogunk.

Semleges pályán, ennyi székely ember előtt, ilyen hangulatban játszani: ezért éri meg ezt a sportot csinálni.

Mindenki ki is hozta a maximumot magából mindkét csapatban. Persze, amikor veszítettünk, elkeseredtünk kicsit, de miután egyet aludtunk rá, érezzük: nincs okunk keseregni, mindenki elégedett lehet azzal, amit elértünk. Jöhetnek a következő kihívások, amikor majd mi leszünk a szerencsésebbek. A hangulattal kapcsolatban pedig még hozzátenném: az érmek átadásakor már alig vártuk, hogy túl legyünk rajta, és elénekelhessük közösen a himnuszunkat” – mondta Góga Attila.

A GYHK csapatkapitánya ugyanakkor megragadva az alkalmat, köszönetet mondott a szurkolóknak a csodálatos élményért, és áldott karácsonyt kíván a Gyergyói Hoki Klub nevében is mindenkinek. Az ünnep után pedig várja a hogy újra találkozzanak a kupadöntős csapatok, immár az Erste Liga és a romániai bajnokság keretében Gyergyószentmiklóson.