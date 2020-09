Generációváltás a Gyergyószentmiklósi ISK-nál

Jánosi István. A Gyergyói ISK a téli és a nyári sportokban is utánpótlást nevel • Fotó: Gergely Imre

Apáról fiúra száll a Gyergyói ISK, vagyis ismertebb nevén a sportiskola irányítása, a most nyugdíjba vonult Jánosi Béla helyét fia, István vette át az új tanév kezdetétől. Az iskola munkaközössége javasolta és szavazott mellette egyöntetűen, amit a tanfelügyelőség is támogatott. Az új feladatkör teljesen más most, mintha járványmentes „békeidőkben” történne. Csak nagyon rövid távra láthatnak előre.

Jelenleg fel vannak készülve arra, amit a mostani előírások megkövetelnek, rendelkezésre állnak a szükséges fertőtlenítőszerek és egyebek, de arról elképzelése sincs senkinek, hogy miként zajlanak majd az edzések, az oktatás, ha a járvány fokozódása esetén a zöldből sárgába minősítenék át az intézményt.

Hogyan tud működni egy hokicsapat, ha a játékosok fele mehet jégre, a másik fele otthon online oktatásban részesül? De ugyanígy érvényes a kérdés bármelyik más sportágra is

– veti fel az új igazgató.

A másik fő aggály még a járvány előttről él a sportiskolánál: évek óta napirenden van, hogy a tanügyminisztérium nem tartja fenn tovább az élsportra nevelő iskolás sportklubokat, átadják ezeket a helyi vagy megyei önkormányzatoknak. Egyelőre nem tudni mi lesz, csak azt érzik, hogy a finanszírozásuk egyre csökken. A fertőtlenítőszerek beszerzését is nehezen tudták megoldani. Sportfelszerelések vásárlásáról pedig szó sem lehet. „Hogy várja el bárki is, hogy gyerekeket toborozzunk a szakosztályainkba, ha nem tudunk nekik felszerelést adni? Lehet, hogy néhány szülő meg tudná engedni, hogy gyerekének versenyképes sílécet, korcsolyát vegyen, de a többség nem” – mutat rá Jánosi István.

Az egymást követő leépítések, finanszírozás megvonások miatt a személyzet száma is lecsökkent, gond a tornatermek és eszközök fertőtlenítésének megoldása is, hiszen jelenleg ez minden edzés után kötelező.

Ugyancsak nehezíti a tevékenységet, hogy a sportiskola keretében működő szakosztályok (jégkorong, alpesi sí, sífutás, tenisz, kosárlabda) egyikének sem ismeretes még a versenynaptára, fogalma sincs senkinek, hogy mikorra kellene felkészülnie.

Ha majd túl leszünk a járványon...

A Gyergyó ISK új igazgatójának nemcsak panaszai vannak, de fejlesztési elképzelései is. Amint a járványhelyzeten túl lesznek, és amint valamennyire tisztázódik a pénzügyi háttér is, a Basilides Tibor sportcsarnok játékterének borítását ki kell cserélni, a szabadtéri kosárlabda és teniszpályák korszerűsítése is tervei közt szerepel, hogy ezeket többen és hosszabb ideig használhassák.

Egyelőre álom még, de hosszútávú cél is a Bucsin-tetőn egy sífutó központ építése, amihez egyszer a villamos hálózat kell kiérjen a helyszínre.

Jánosi István minden jelenlegi nehézség ellenére is bizakodó: átélt már a sportiskola 2003–2006 között nagyon nehéz időszakot, amikor az intézmény a megszűnéshez közel állt. Utána pedig fellendülés következett, amikor a sport is nagyot tudott fejlődni és megépült a jelenlegi székhelyük, lényegesen javult a sportbázis. Hasonló fellendülésnek kell következnie – reméli.

A Gyergyószentmiklósi ISK most visszavonuló igazgatója, Jánosi Béla 13 éven át vezette a Sportiskolát, de összességében több mint 50 évet töltött itt. 12 évesen próbálta ki először a sífutóléceket, és járta végig a bajnoki érmekkel tarkított lépcsőfokokat a sportágban. Itt szerette meg a sportot, és indította el az edzői pálya felé, amit szintén itt folytatott, számtalan bajnoki címhez segítve sífutó generációkat. Sportolói négy olimpián állhattak rajthoz. A vele készített hosszabb interjút a jövő keddi Erdélyi Sportban olvashatják.