Gálával folytatta az FC Barcelona a bajnokságot

Sima győzelemmel folytatta a bajnokságot a Barca • Fotó: Juanjo Martin/Agerpres/EPA

A 28. fordulóban korábban a Granada hátrányból fordítva verte meg a Getafét, emiatt a madridiak elszalasztották az esélyt, hogy fellépjenek a negyedik helyre. A valenciai derbin végén úgy tűnt, hogy az emberelőnybe került házigazda „denevérek” megszerzik a három pontot a Levante ellen, hiszen Rodrigo a 89. percben megszerezte a vezetést. Azonban a hajrában egy felesleges szabálytalanság után büntetőhöz jutott a Levante, amit Melero be is lőtt.

Az Espanyol nagy csatában legyőzte az Alavest, ám a három pont sem volt elég, hogy elmozduljon az utolsó helyről a katalán csapat. A forró zónában maradt a Celta Vigo is, a mérkőzés hosszabbításában kapott góllal maradt alul a Villarreallal szemben.

HIRDETÉS

Papíron nehéz feladat várt a címvédő FC Barcelonára, hiszen az ugyancsak a kiesés elől menekülő Mallorca vendége volt. A mérkőzés közvetítésében a virtuális szurkolókat alig állították be, már vezetést szerzett a vendég együttes, a második perc elején Alba ívelését Vidal fejelte a hálóba. A hazaiaktól az FC Barcelona ifjúsági csapataiban nevelkedett, jelenleg a Real Madrid kölcsönjátékosa, Kubo Takefusza játszott veszélyesen, de nem tudott túljárni ter Stegen eszén.

A Barcelona a szünet előtt megduplázta előnyét, Messi lekészítését vágta hálóba a dán támadó, Martin Braithwaite. A második félidőben sem változott a játék képe, a Barca könnyedén játszott, a hajrában pedig tovább növelte előnyét, előbb Messi kiugratását követően lőtt szép gólt Jordi Alba, majd a végén a hatszoros aranylabdás is betalált, beállítva a 4–0-s végeredményt.

Győzelmével a Barcelona öt ponttal vezeti a bajnokságot az örök rivális Real Madrid előtt, a fővárosiak vasárnap este játszanak.

La Liga, 28. forduló:

Sevilla–Real Betis 2–0 (0–0),

gólszerzők: Ocampos (56. – 11-esből), Fernando (62.).

Granada–Getafe 2–1 (0–1)

gólszerzők Dajonam (70., öngól), Fernandez (79.), illetve Timor (20.)

Valencia–Levante 1–1 (0–0),

gólszerzők Rodrigo (89.), illetve Melero (90+8., büntetőből)

Espanyol–Alavés 2–0 (1–0),

gólszerzők Bernardo (45+3.), Wu Lei (47.)

Celta Vigo–Villarreal 0–1 (0–0),

gólszerző Trigueros (90+1.)

Leganés–Valladolid 1–2 (0–1),

gólszerzők Oscar (84., büntetőből), illetve Unal (2.), Alcaraz (54.)

Mallorca–Barcelona 0–4 (0–2),

gólszerzők Vidal (2.), Braithwaite (37.), Alba (80.), Messi (90+3)

Vasárnap:

15 órától Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

20.30-tól Real Madrid–Eibar (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

23 órától Real Sociedad–Osasuna (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus)

A bajnokság állása:

1. FC Barcelona 28 mérkőzés/61 pont

2. Real Madrid 27/56

3. Sevilla 28/50

4. Real Sociedad 27/46

5. Getafe 28/46

6. Atlético Madrid 27/45

7. Valencia 28/43

8. Villarreal 28/41

9. Granada 28/41

10. Athletic Bilbao 27/37

11. Osasuna 27/34

13. Levante 28/34

13. Real Betis 28/33

14. Valladolid 28/32

15. Alavés 28/32

16. Eibar 27/27

17. Celta Vigo 28/26

18. Mallorca 28/25

19. Leganés 28/23

20. Espanyol 28/23