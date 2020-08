Fucsovics 18 helyet lépett előre a világranglistán

A Cincinattiből New Yorkba költöztetett tenisztornán nyolcaddöntőt játszó Fucsovics Márton visszaelőzte Balázs Attilát a férfi világranglistán, így ismét a nyíregyházi játékos a legjobban rangsorolt magyar versenyző.

Fucsovics jó formában várja az amerikai Grand Slam-tornát • Fotó: atptour.com

Az első százból Fucsovics Márton javított legtöbbet egy héttel korábbi helyezésén a férfi teniszezők világranglistáján. A 28 éves nyíregyházi teniszező a bolgár Grigor Dimitrovot is legyőzve bejutott a legjobb 16 közé a keménypályás Cincinatti Mastersen, amelyet ezúttal az US Opennek is otthont adó teniszközpontban rendeztek.

Fucsovics a harmadik fordulóban a szerb Filip Krajnovicstól kapott ki két szettben, de jól sikerült New York-i menetelésével – a selejtezőből jutott főtáblára – a 84. helyről feljött a 66. pozícióba. Ezzel megelőzte a két helyet visszacsúszó, jelenleg 78. Balázs Attilát. A budapesti teniszezőt szabadkártyás amerikai, Sebastian Korda búcsúztatta a selejtező első körében.

A héten rajtoló US Openen Fucsovics és Balázs is érdekelt: előbbi ellenfele a bolíviai Hugo Dellien (97.), utóbbié a kazah Mikhail Kukuskin (90) lesz a főtábla első fordulójában.

A férfi ranglistát továbbra is Novak Djokovics vezeti, a szerb a kanadai Milos Raonic ellen nyert 1:6, 6:3, 6:4-re nyert a múlt heti tornán.

Női egyesben a fehérorosz Viktoria Azarenka játék nélkül lett bajnok, miután a döntőtől Oszaka Naomi sérülés miatt visszalépett. Azarenka 32 helyet javítva jelenleg 27. a WTA-rangsorban, amelyet változatlanul Ashleigh Barty vezet. Az ausztrál lányt Simona Halep követi több mint kétezer pontos hátránnyal.

Halepen kívül még négy román versenyző – Irina Camelia-Begu, Sorana Cîrstea, Patricia Maria Țig és Ana Bogdan – szerepel az első százban.

A páros világranglistán negyedik Babos Tímea legjobb magyarként 101. az egyéni WTA-rangsorban.

Férfi tenisz-világranglista:

1. (1.) Novak Djokovics (szerb) 10 860 pont

2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850

3. (3.) Dominic Thiem (osztrák) 7135

4. (4.) Roger Federer (svájci) 6630

5. (5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890

6. (6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5095

7. (7.) Alexander Zverev (német) 3630

8. (8.) Matteo Berrettini (olasz) 2940

9. (9.) Gael Monfils (francia) 2860

10. (10.) David Goffin (belga) 2555

11. (12.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2540

12. (11.) Fabio Fognini (olasz) 2400

13. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2265

14. (14.) Andrej Rubljov (orosz) 2234

15. (15.) Stan Wawrinka (svájci) 2185

...66. (84.) Fucsovics Márton (magyar) 787

...78. (76.) Balázs Attila (magyar) 715

… 191. (192.) Marius Copil (román) 277

Női ranglista:

1. (1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont

2. (2.) Simona Halep (román) 6356

3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 5205

4. (4.) Sofia Kenin (amerikai) 4590

5. (5.) Elina Szvitolina (ukrán) 4580

6. (6.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555

7. (7.) Kiki Bertens (holland) 4335

8. (9.) Serena Williams (amerikai) 4080

9. (10.) Oszaka Naomi (japán) 4020

10. (8.) Belinda Bencic (svájci) 4010

11. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3615

12. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3566

13. (15.) Konta Johanna (brit) 3152

14. (13.) Madison Keys (amerikai) 2962

15. (14.) Petra Martic (horvát) 2850

… 73. (70.) Irina-Camelia Begu (román) 872

… 77. (77.) Sorana Cîrstea (román) 839

… 88. (86.) Patricia Maria Țig (román) 759

… 89. (87.) Ana Bogdan (román) 755

… 101. (101.) Babos Tímea (magyar) 650