Fordulatos edzőmeccs az FK és az SZFC között

A szünetet követően mindkét csapatnál jöttek a cserék, a házigazda csíkiak pedig János és Antal góljaival negyedóra alatt fordítottak. A felkészülési meccset a csíkiak 2–1-re nyerték.

„Az első félidőben eléggé jó volt a játékunk, kár hogy nem volt eredményes is. Sok akciót tudtunk végrehajtani, ami biztató. Uraltuk az első játékrészt, ám volt pár pontatlanságunk, az egyikből gólt is kaptunk. Figyelmesebbek kell legyünk. A második félidőben a ritmus alábbhagyott, de ahogy a fociban lenni szokott, jöttek a gólok, és sikerült fordítanunk. Több fiatal játékosunk is lehetőséget kapott, aki bevethető volt, mindenki pályára lépett. A sok cserével is voltak szép akcióink. Összességében nagyon jó, ritmusos edzőmeccs volt” – mondta Valentin Suciu.