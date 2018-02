Fontos pontokat hullatott el a Sepsi OSK

• Fotó: Sánta Imre

A folytatásban is inkább az Ilfov megyeiek támadtak, de Bud és Deaconu próbálkozásai rendre célt tévesztettek, így nem is forgott igazán veszélyben a szentgyörgyiek kapuja.

Maradt a döntetlen, így a két csapat megosztozott a pontokon, és az OSK ezzel elszalasztott egy jó lehetőséget arra, hogy három pontra felzárkózzon a rangsorban előtte álló Concordia mögé. A piros-fehérek a 25. fordulót követően továbbra is a 12. helyen állnak, és az alapszakasz utolsó játéknapján, február 25-én, vasárnap 20.45-kor a FCSB vendégeként lépnek pályára.

„Jó játékot mutatott a csapat, de a második és a harmadik gólt is meg kellett volna szereznünk, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy a végén reszkessünk a vendégek nagy helyzeténél. Jól kezdtük a mérkőzést, hamar vezetéshez jutottunk, csak azután kissé visszavonultunk. Szünetben vezettünk, és azt is mondtam a fiúknak, hogy nem szükséges kitámadni, és az ellenfél térfelén játszani.

Sajnos Deaconu lövésénél figyelmetlenek voltunk, nem sikerült közbeavatkozni, habár tudtuk, hogy kiváló rúgótechnikával rendelkező játékos.

De még ezután is voltak lehetőségeink, csak nem sikerült újabb találatot szereznünk. Úgy gondolom, hogy elvesztettünk két pontot, az ellenfelünk pedig szerencsésebb volt, ahogyan történt egy héttel ezelőtt Craiován is. Úgy kaptunk gólt, hogy csak éppen egy fél hibát vétettünk, és ugyanez történt most is. De bízom abban, hogy a következő meccseken már nem fogunk hibázni, és több gólt is fogunk rúgni, mint az ellenfél” – nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője.