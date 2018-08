Fontos megbízatást kapott az udvarhelyi futsalcsapat edzője

Jakab Zoltán is tagja a romániai labdarúgást meghatározó fórumnak. Archív • Fotó: Barabás Ákos

„Mihai Stoichiță, a technikai bizottság elnöke a szövetségi választások előtti kampánykörút során megkeresett, és vázolta terveit, azaz a bizottságban én képviselném a teremlabdarúgást. Én elfogadtam, hiszen nagy megtiszteltetésnek számít. Tudtommal még nem volt székelyföldi tagja ennek a testületnek, ami szakmai szempontból a romániai labdarúgás legmagasabb fóruma” – mondta Jakab Zoltán, aki 2005 óta A licences labdarúgóedző is egyben.

„Kíváncsian várom, hogy milyen feladatokat kapok. Azért is vállaltam ezt a szerepet, hogy a futsalt közelebb hozzuk a nagypályás focihoz. Hiszen a nagy sztárok, mint Messi vagy Ronaldo, gyerekkorukban futsaloztak, ez pedig nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ilyen komoly karriert fussanak be nagypályán.

Terveim között szerepel bevezetni, hogy a utánpótláskorban a nagypályán focizó gyerekek 14 éves korig párhuzamosan futsalozzanak is: ezután pedig eldől, hogy a tehetségesek maradnak nagypályán, a többieket pedig a futsal felé lehetne terelni.

Ez pedig hosszú távon is pozitív hatással lehet a gyerekre, hiszen ha nem sikerül karriert befutnia a felnőttek között, akkor 20–21 évesen visszatérhet a terembe, hiszen nem lesz számára ismeretlen a futsal, és akár válogatott játékos is lehet belőle” – vázolta terveit az FK edzője, aki egyben a futsal szakbizottságának tagja is.