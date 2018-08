Folytatná a hagyományt a Sepsi OSK

Újabb bajnoki mérkőzést játszik a Sepiszentgyörgyi Sepsi OSK, amely a labdarúgó 1. Liga 4. játéknapján szombaton este 9 órakor hazai pályán fogadja a Jászvásári Poli CSM együttesét. A két csapat eddig csak az előző idény alapszakaszában találkozott egymással, és a piros-fehérek vendégként, illetve házigazdaként is győzni tudtak a moldvaiak ellen.

Neagoe és Jovanovic. Bíznak magukban, és nyerni akarnak szombaton este • Fotó: Sánta Imre

„Jó eredményt értünk el az előző két mérkőzésünkön, holnap pedig ismét egy olyan csapat ellen játsszunk, amely a tavalyi idényben a felsőházba jutott. Nagyon sok játékost ismerek a jászvásári csapatból, hiszen másfél-két évvel ezelőtt együtt dolgozhattam velük. Ismerem a képességeiket, és tudatában vagyok, hogy nagyon jó csapatot alkotnak.

De ahogy már mondtam, nekünk is nehezen legyőzhető csapatunk van, így bízok abban, hogy szombaton este mi leszünk a jobbak, és sikerül megszereznünk a három pontot.

Örülök, hogy sérülések nem hátráltatnak, mindenki egészséges, bevethető állapotban van. Már csak nekem kell jó döntéseket hoznom, és a legjobb formában lévő játékosokat küldeni a pályára. Természetesen magunkért és a klubért is játszunk, de ugyanakkor a szurkolókért is, hiszen nélkülük nem sikerült volna elérni az eddigi eredményeket. Remélem, hogy játékban ezután is tudunk még fejlődni” – nyilatkozta Eugen Neagoe, az OSK vezetőedzője.

A nyáron igazolt a piros-fehérekhez a horvát nemzetiségű, de német állampolgársággal is rendelkező Igor Jovanović, aki eddig a védelem biztos pillérének bizonyult. A középhátvéd szerint annak ellenére, hogy csak néhány hete állt össze az OSK játékoskerete, máris egy ütőképes csapatot alkotnak, amely képes egyre jobban játszani.