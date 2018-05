Focivébé saját zsebből

A székely csapat Csíkszeredában hangol a vébére • Fotó: Gecse Noémi

Óriási érdeklődés övezi a CONIFA harmadik vébéjét, hiszen a hivatalos honlap szerint eddig 34 országból 323 újságíró akkreditált, a világ vezető sajtóorgánumainak képviselői is a helyszínen lesznek, ott lesz például a BBC, a Financial Times, a Copa90, a Le Monde, a Canal+, a The Guardian, az AFP, a Newsweek, a CNN, az Al Jazeera és a New York Times.

Az Udvarhelyi Híradó és a Székelyhon.ro csapata is a helyszínről fogja tudósítani lapcsaládunk olvasóit.

HIRDETÉS

Az eddigi két tornának volt egy-egy államilag támogatott szervezőcsapata (Abházia, illetve Észak-Ciprus), a londoni vébének viszont csak címzetes házigazdája van, ez pedig Barawa (Londonban élő szomáliai kisebbség).