Felvidékiekkel adogatnak a székelyek

Nagy lendületet adhat az udvarhelyi szurkolók biztatása • Fotó: Veres Nándor

Szép idényt fut a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK: az Európa Kupában több neves csapatot is búcsúztatott. Jelenleg a mezőny negyeddöntőjében játszik újabb meccset – ez a 4. kört jelenti. Ráadásul a Szuperligában egyetlen erdélyi klubként ott van az élbolyban.

Az udvarhelyiek ugyanazzal a trióval vágnak neki a pontok gyűjtésének: a svéd Sebastian Loso, a vajdasági Cservik Krisztián és a város szülöttje, György Szilárd ragad ütőt, míg a tartalék asztaliteniszező a klub neveltje, Tamás Szabolcs lesz.

„Megmutattuk a csoportkörben, valamint a 3. körben is, hogy képesek vagyunk kiemelteket kiütni. Ezúttal is nekik szökünk, bennünk van az akarat, az elszántság.

Ugyanakkor nagyon számítunk a szurkolókra, sokat segítettek az előző meccsen, fontos, hogy most is mellettünk legyenek. Szlovákiából is érkeznek drukkerek”

– fejtette ki a tréner.

A második számú európai kupakiírás legjobb négy csapata közé kerülésért kiírt párharc odavágóját december 6-án, pénteken 18 órától játsszák a városi sportcsarnokban, a belépők egységesen 5 lejbe kerülnek. A visszavágót egy héttel később Nemeshódoson rendezik. Amelyik csapat továbbjut, az a következő körben a Bajnokok Ligájából kieső együttest kap ellenfélként.

Férfi asztalitenisz Európa Kupa, 4. kör:



PTE PEAC Pécs–Solex-Consult Wiener Neustadt (osztrák),

Székelyudvarhelyi ISK-SZAK–SK Vydrany (szlovák),

Borges Vall (spanyol)–Benelux Taverzo (holland),

TTC Sokah Hoboken (belga)–El Nino Prága (cseh).