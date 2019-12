Felvidéken vívhatja ki a továbbjutást az udvarhelyi asztaliteniszcsapat

Az odavágón közel háromórás csatát nyertek meg az udvarhelyiek. A visszavágón is bravúrra készülnek • Fotó: Veres Nándor

Egy héttel ezelőtt drámai csatában, hősies küzdelemben 3–2-re nyert a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK a férfi asztalitenisz Európa Kupa 4. körének odavágóján a szlovák bajnoki címvédő, az SK Vydrany ellen. Pénteken 19 órától a visszavágó jön, a csapat szerdán utazott el Felvidékre, a Dunaszerdahely melletti, mindössze 1800 lelket számláló Nemeshódoson vívhatja ki a továbbjutást.

Nagy adok-kapokban nyert az udvarhelyi asztaliteniszcsapat Kiélezett, szoros játszmákat hozó párharcban az utolsó mérkőzés döntött a férfi asztalitenisz Európa Kupa legjobb négy csapata közé kerüléséért vívott viadalban. A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK otthon diadalmaskodott a szlovák SK Vydrany ellen. Kiélezett, szoros játszmákat hozó párharcban az utolsó mérkőzés döntött a férfi asztalitenisz Európa Kupa legjobb négy csapata közé kerüléséért vívott viadalban. A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK otthon diadalmaskodott a szlovák SK Vydrany ellen.

A György István edző által irányított gárda csütörtökön Győrben tartott edzést, a találkozó napján pedig délelőtt tartja a hivatalos tréninget. A keret teljes: Sebastian Loso, Cservik Krisztián, György Szilárd és Tamás Szabolcs is bevethető.

Úgy kell tekintenünk az előttünk álló összecsapásra, mintha nem lett volna az első felvonás. Azaz minden a nulláról kezdődik. Az kell legyen a célunk, hogy a visszavágón is nyerjünk. Hiába reménykedünk abban, hogy csak 3–2-re kapunk ki, mert akkor a szettarány dönt, ami már lottó”

– fejtette ki György Szilárd, az ISK-SZAK asztaliteniszezője.

A játékos hozzátette, valószínűleg nagy taktikai csata is lesz a háttérben, nem mindegy, hogy az ellenfél milyen sorrendben nevezi játékosait. „Biztosan ők is sokat számolgattak, beszélgettek arról, hogy mi lesz a nyerő húzás. Mi is egy hete tárgyaljuk. Persze ez nagyban számít majd, de az is, hogy a meccsnapon ki lesz pontosabb.

Biztos vagyok benne, hogy mi a maximumot hozzuk ki magunkból. Nagyszerű lenne, ha továbbjutnánk. Nem lehetetlen küldetés”

– mondta György Szilárd.

A második számú nemzetközi kupakiírásban még nyolc gárda van talpon, négyen kerülnek a következő körbe, ahol csatlakozik hozzájuk négy együttes a Bajnokok Ligájából. A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK-nak ez a második idénye az Európa Kupában.