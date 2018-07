Felsőházi rájátszásba jutna a Sepsi OSK

Neagoe, Bokor, Fülöp és Csinta. Nehéz bajnoki idény elébe néznek • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Felkészültünk, és azt kell mondjam, hogy jó csapatunk van. Remélem, hogy ezt a pályán is meg tudjuk mutatni, és úgy alakulnak az eredmények is, ahogy azt szeretnénk.

Sajnos két játékosunkat is elveszítettük, lesérültek az edzőtáborban. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre sem Ousmane Viera, sem Bryan Nouvier. Remélhetőleg a következő fordulókra felépülnek.

A háromszéki klub csütörtöki sajtótájékoztatóján a nyáron történt fejleményekről, céljaikról számoltak be.

Készülnek már a szurkolók is. Minél több gólörömnél ünnepelnének együtt a csapattal. Archív • Fotó: Pál Árpád

„Örülök, hogy a klub megoldotta a helyzetemet, és sikerült véglegesen leigazolnia. Jól érzem magam Sepsiszentgyörgyön, remélem, ez meglátszott a játékomon is. Szeretném, ha ezután is minél több győzelemben segíthetnék a csapatnak” – fogalmazott Fülöp István, aki szülővárosában léphet majd pályára szombaton.

Az első meccs mindig nehéz, főleg egy újonnan feljutott csapat ellen, mely a 2. Ligában és a Román Kupában is kitűnően szerepelt. Gratulálok ezért nekik. Nagyszebennek nagyszerű játékosai vannak. Értékes, tapasztalt labdarúgók alkotják a keretüket, és még igazoltak hat-hét új játékost is.

Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője kifejtette, reméli, hogy sikerül folytatni azt a sikersorozatot, ami a tavasszal elkezdődött. „Nem lesz könnyű, mivel tizenegy játékosunktól megváltunk. Helyettük jött tíz új, de remélem, hogy értékes labdarúgókat sikerült hoznunk, és segítenek a céljaink elérésében. Még nem teljes a keretünk, hiszen Viera és Nouvier egészségügyi problémákkal küszködik, így nem számíthatunk rájuk a Nagyszeben elleni meccsen. Még további három játékossal egyezkedünk, hogy minden pozíciót teljesen lefedjünk” – részletezte Neagoe, hozzátéve, bízik a legényeiben, és abban, hogy szombatra a játékosok minden szempontból, fizikailag és pszichikailag is készek lesznek az első meccsre.

Egy másik fontos bejelentést is tett Csinta: hétfőtől a klub titkárságán kiválthatók lesznek a következő szezonra szóló bérletek. Hozzátette, elkezdődtek az építkezési munkálatok a város melletti új edzőközpontnál. Körülbelül egy hónap múlva elkészül az első két pálya, és utána tovább folytatódnak a munkálatokat.

Csinta Samu, a Sepsi OSK klubigazgatója két hírt jelentett be. Közölte, hogy lassan

„Az első fordulóban egy ambíciós csapattal találkozunk Marosvásárhelyen. Ahogy önök is láthatták, Nagyszeben csapata a múlt szezonban nagyszerű teljesítményt nyújtott, bejutott a Román Kupa döntőjébe. Feltörekvő csapat, és ezúttal sok sikert kívánok az 1. Ligában.” – zárta a mondandóját Bokor.

Újságírói kérdésre, hogy mekkora összegből igazolhattak idén új játékosokat a szentgyörgyiek, annyit válaszolt Bokor és Csinta, hogy a csapat 4,5 millió eurós büdzséből kell gazdálkodjon, de ebbe minden kiadás bele kell férjen.

Az első hat között végeznének

Mindegyikük egyetértett abban, hogy nagyon nehéz bajnokság vár rájuk, de szeretnének a ranglista első hat hely valamelyikén végezni. Bokor János úgy véli, ez nem elérhetetlen cél, de az alapszakasz első részében kiderül, hogy mennyire kivitelezhető.

HIRDETÉS

Neagoe ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy mind a 14 csapat ilyen célokkal vág neki a küzdelmeknek, de csak hat kiadó hely van. A múlt idényt figyelembe véve – a Dinamo nem jutott be a felsőházi rájátszásba – idén is történhetnek meglepetések. Ezúttal akár a Sepsi OSK is odaérhet a play-offba, de ehhez a csapat százszázalékosan kell teljesítsen – közölte a tréner.

Szurkolói busz Marosvásárhelyre



A Székely Légió szurkolói csoport felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy buszos utazást szerveznek a szombati meccsre. „Tisztelt Sepsi OSK-rajongók! Szurkolói busz indul az FC Hermannstadt–Sepsi OSK mérkőzésre szombaton, július 21-én délután 1 órakor a Városi Stadion elől. Iratkozni Zágoni Csongornál lehet (tel.: 0740–511725‬, 11 és 19 óra között, legkésőbb július 20., péntek 15 óráig). Az utazás ára 20 lej” – tájékoztattak.

Labdarúgás, 1. Liga, 2018–2019-es szezon, alapszakasz, 1. forduló (július 20–23.):

Péntek

21.00 Kolozsvári CFR–FC Botoșani

Szombat

18.15 Nagyszebeni Hermannstadt–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK

21.00 Astra Giurgiu–FCSB

Vasárnap

18.15 FC Viitorul–Dunărea Călărași

21.00 Bukaresti Dinamo–FC Voluntari

Hétfő

18.15 Medgyesi Gaz Metan–Concordia Chiajna

21.00 Craiova–Jászvásári Poli CSM